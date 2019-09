Osnabrück. Die äußerst spannend und wendungsreich inszenierte Serie „El Hierro“ (Arte, ab Donnerstag, 20.15 Uhr) bezieht ihren Reiz auch aus der widersprüchlichen Landschaft der kleinsten Kanarischen Insel, deren phantastische Kulissen geradezu wie geschaffen für Filme und Serien wirken.

Wer an die Kanarischen Inseln denkt, denkt mit Sicherheit an Teneriffa, Fuerteventura und Gran Canaria. Wahrscheinlich auch noch an Lanzarote, La Palma und La Gomera. Aber El Hierro? Dieses kleinste kanarische Eiland mit eigener Verwaltung und rund 269 Quadratkilometern Fläche ist eher ein Geheimtipp unter Touristen.

Hier geben weder Betonburgen noch Partyleben den Ton an. Dafür erstaunt die junge Vulkaninsel mit faszinierenden, gegensätzlichen Landschaftsformen. Nebelwälder wechseln sich mit kargen Lavawüsten ab. Weideland und Bananenplantagen prägen das vulkanische Inselbild genauso wie schroffe Steilklippen, verzweigte Lavatunnel und Höhlen. Phantastische Kulissen, die eigentlich wie geschaffen für Filme und Serien wirken.

Insel treibt die Handlung an

Das dachten sich auch die Brüder Jorge (Regie) und Pepe Coira (Buch), als sie auf die Idee zu ihrem achtteiligen Inselkrimi „El Hierro“ kamen. „El Hierro hat bewusst eine eigene Rolle in der Narration, über den reinen Dekor hinaus: Sie sollte Bestandteil und Antriebskraft der Handlung sein“, betont Regisseur Jorge Coira in einem Arte-Interview. Vor allem das wechselhafte Klima der Insel hat es ihm aus dramaturgischen Gründen angetan. „Es ist stellenweise trocken und öde, kommt dann aber auch tropisch-feucht mit grünen Landschaften und Bergen daher. Man kann vor Hitze eingehen und fünf Minuten später vor Kälte mit den Zähnen klappern. Der Schauplatz wird voll in die Wechselbeziehungen der Figuren einbezogen. Die Dramaturgie berücksichtigt, in welchem Klima jeder Einzelne lebt“.

Die Geschichte beginnt mit einem rätselhaften Leichenfund und dem zeitgleichen Eintreffen der neuen Insel-Richterin Candela (Candela Peña). Am Tag seiner geplanten Hochzeit wird der Leichnam des jungen Fran aus dem Wasser gezogen. Noch ahnt die verhinderte Braut Pilar Díaz (Kimberley Tell) nicht den wahren Grund dafür, warum der Bräutigam sie sitzen lässt. Aber dann macht die Nachricht vom Tode Frans die Runde wie ein Lauffeuer.

Der vorbestrafte harte Hund

Schnell ist den Einheimischen klar, wer der Mörder sein muss. Antonio Díaz (Darío Grandinetti), der Vater der Braut. Der Besitzer einer großen Bananenplantage ist nicht nur als besonders harter Hund bekannt. Wegen eines Totschlagdeliktes saß er auch schon mal für zehn Jahre im Gefängnis. Und aus seiner Abneigung gegen den Verlobten seiner Tochter hat er nie einen Hehl gemacht.

Lediglich die vom Festland offensichtlich strafversetzte Richterin lässt sich nicht von den Vorverurteilungen blenden und setzt den Verdächtigen unter strengen Auflagen auf freien Fuß. Aber schon bald verheddert sich die argwöhnisch beäugte Neue auf der Insel in einem mörderischen Geflecht aus Vorurteilen, Fehleinschätzungen und Gier sowie ihrer eigenen Ignoranz den Bräuchen und Eigenheiten der Inselbevölkerung gegenüber. Ihr einziger Verbündeter, so scheint es, ist ausgerechnet der Hauptverdächtige.

Anzeige Anzeige

Mit „El Hierro“ gelingt den Coira-Brüdern eine äußerst sehenswerte, spannend und wendungsreich inszenierte Serie, die locker alle internationalen Standards erfüllt. Autor Pepe Coira sieht insbesondere in dem „bahnbrechenden“ Erfolg der dank Netflix weltweit bekannt gewordenen Serie „La Casa de Papel“ („Haus des Geldes“) einen wesentlichen Grund für neue Möglichkeiten auf dem Gebiet spanischer Produktionen. „Damit erlangte die spanische Fiktion auch außerhalb des Landes Aufmerksamkeit und fasste im internationalen Markt Fuß“, so der Autor.

Aber auch internationale Kooperationen mit Anbietern wie zum Beispiel Arte und die Zusammenarbeit mit Pay-TV-Plattformen, hier ist es der spanische Anbieter Movistar+, machen dermaßen aufwändige Produktionen finanziell überhaupt erst möglich. Anfang des Monats wurde bekannt gegeben, dass „El Hierro“ in eine zweite Staffel geschickt wird.

„El Hierro“ (1-3/3). Arte, Donnerstag, 19. September, 20.15 Uhr. Online können ab sofort sämtliche Episoden unter arte.tv bis zum 16. Oktober gestreamt werden.