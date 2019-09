Osnabrück. Drei Top-Leute: Iris Berben als Hauptdarstellerin, Domink Graf als Regisseur und die mehrfach preisgekrönte Autorin Beate Langmaack für das Drehbuch. Das konnte nur gut werden.

Fast hätte es diesen Film nie gegeben. „Ich habe einen Anruf des Produzenten Jens Susa bekommen“, sagt Beate Langmaack. „Er fragte, ob ich einen Film für Iris Berben in der Hauptrolle schreiben könnte. Ich habe gesagt: Sowas mache ich nicht.“ Dann ging die Drehbuchautorin schwimmen – und ließ sich die Sache nochmal durch den Kopf gehen. So ganz uninteressant war die Anfrage schließlich nicht: Iris Berben als Hauptdarstellerin und Dominik Graf als Regisseur – viel hochkarätiger geht es nicht der deutschen Fernsehlandschaft.

Und dann, sagt Beate Langmaack, „ging alles recht schnell“. Die Idee einen Film zu machen über eine Frau, die gerade in Rente geht und für die plötzlich alles anders wird. Denn so hat sich Hanne (Iris Berben) ihren letzten Arbeitstag als „rechte Hand der Geschäftsleitung“ nicht vorgestellt: Chef tot, Rede selber halten. Und dann ist auch noch das Portemonnaie weg. Wo sie doch gerade die Maler bestellt hat, die ihre Wohnung neu streichen sollen (in Wellnessweiß), während sie zur gleichen Zeit mal eben ins Krankenhaus geht und sich die Krampfadern operieren lassen will. Und als wäre das nicht genug der Verwicklung, wird die OP kurzfristig abgesagt. Bei der routinemäßigen Blutuntersuchung sind Auffälligkeiten festgestellt worden, sagt Dr. Hamed (Mohamed Achour). Verdacht auf Blutkrebs. Weitere Ergebnisse am Montag. Schönes Wochenende.

Nur ein Wochenende

„Ich hatte schnell die Idee, die Geschichte an einem einzigen Wochenende spielen zu lassen“, sagt Beate Langmaack. Ein Wochenende, an dem der Rest des Lebens vollkommen in der Schwebe ist. „Ich wollte Hannes Gefühle gegeneinandersetzen“, sagt sie. „Die Angst und die Ablenkung vor der Angst.“ Hanne lässt sich treiben „auch innerlich“, sagt Langmaack. Fast wie in einem Episodenfilm - Langmaack nennt es Kapitel – kommt das eine zum anderen.

Beim Italiener um die Ecke lernt Hanne zufällig die Dessousverkäuferin Uli (Petra Kleinert) kennen; mit ihr lässt sie es an diesem Abend richtig krachen. Um den Kater zu vertreiben geht sie am nächsten Morgen ins Schwimmbad und lässt sich vom Bademeister die richtige Kraultechnik zeigen. Dann trifft sie Heiner wieder, einen verflossenen Liebhaber aus Studentenzeiten, heute Bauunternehmer, der ihr das Lasterfahren beibringt.

Sie frühstückt mit ihrem erwachsenen Sohn, der ihr ankündigt, Oma zu werden („In sechs Monaten, lebe ich dann überhaupt noch?“) und gerät nach einem plötzlichen Regenschauer rein zufällig an eine Aussteigerfamilie, die ihr nach einem netten Nachmittag zum Abschied ein frischgeschlachtetes Huhn überreicht. „Kopf ist schon ab.“

Schräge Ideen, die Beate Langmaack in dieses Drehbuch geschrieben hat. Wie kam das an? „Da habe ich wirklich großes Glück gehabt“, sagt die Autorin. Das Buch wurde ungewöhnlich schnell und ohne große Änderungen angenommen.“ Auch, dass Iris Berben mal eben in der Hotelküche ein Huhn rupfen soll, war kein Hinderungsgrund. „Sie hat Lust auf solche Ideen“, sagt Langmaack.

Dass Langmaack dieser Film, der fast nie geschrieben worden wäre, richtig Spaß gemacht hat, merkt man ihr an. „Das ganze Projekt war eine Ausnahme“, sagt sie. „Ein richtiges kleines Abenteuer.“ Die erstmalige Zusammenarbeit mit Iris Berben und Regisseur Dominik Graf. Aber auch das freie Herumspinnen an einer Buchidee, die so ganz anders ist, als die vielen Krimis, die sie bisher geschrieben hat. Polizeiruf 110, Bella Block, Tatort – das alles kam mehrfach aus der Feder der Autorin. „Im Moment langweilt mich Krimi aber“, sagt sie. „Diese ewigen Ermittlungen.“ Sie wolle mal „etwas Neues erzählen“.

Lehrt an der Hamburg Media School

Das ist zweifellos gelungen. Auch deshalb, weil sie ein so ungewöhnliches Angebot bekommen hat, einen Film extra für Iris Berben zu schreiben. Das zeigt, welch guten Ruf Beate Langmaack in der Branche genießt. Viele ihrer Bücher sind preisgekrönt; zudem leitet sie den Fachbereich Drehbuch an der Hamburg Media School und bildet junge Autorinnen und Autoren aus. Hat sie es also geschafft in dem bekanntermaßen schwierigen Berufsfeld Drehbuch? „Ach wissen Sie“, sagt die trocken, „aus der Hand gerissen wird es mir auch wieder nicht.“ Drehbuch sei eben immer ein schwieriges Feld, für die jungen Nachwuchsautoren genauso wie für sie. „Tolle Ideen gibt es genug“, sagt sie. „Aber das, was die Autoren wollen, ist eben nicht immer deckungsgleich mit dem, was die Sender wollen.“ Nicht immer. Aber bei "Hanne“ offenbar schon.

Hanne. Am Mittwoch, 18. September 2019, um 20.15 Uhr im Ersten