Berlin. Freitag startet die „Great Night Show“, für die Luke Mockridge den Fernsehgarten bananisiert hat. War der Witz es wert?

Wer „Luke Mockridge“ und „Fernsehgarten“ googelt, bekommt über 500.000 Treffer. Seit der Comedian im Fernsehgarten mit einer Banane telefoniert hat, diskutiert das ganze Land: Was ist ein guter Witz? Auch wir haben online schon fünfmal berichtet – und zwar weil die Beiträge zu den meistgelesenen unserer Seite gehörten. „Vielleicht war ein Achsel-furzender, Affen imitierender, Bananen-telefonierender Luke Mockridge im Fernsehen genau die Abwechslung, die wir diesen Sommer noch gebraucht haben.“ Das sagt der Komiker jetzt selbst zum Fall. Er scheint Recht zu haben. Aber warum?



Seit wann sind beim ZDF schlechte Witze verboten?

Inzwischen ist bestätigt,was die „Bild“ sofort gemutmaßt hatte: Mockridges Gag-Autoren waren Neun- bis Zehnjährige; und die absichtsvolle Bauchlandung im ZDF diente nur einem Einspieler für seine „Great Night Show“, die am Mittwoch aufgezeichnet wurde und am Freitagabend bei Sat.1 Premiere feiert. Aber auch mit diesem Wissen bleiben die großen Fragen ungeklärt: Seit wann darf man beim ZDF keine schlechten Witze mehr machen? Wieso ist überhaupt jemandem aufgefallen, dass Mockridge seine schwachen Pointen nicht ernst meint? Und vor allem: Warum regt das alle so auf? Die überdimensionierte Debatte lässt ja vermuten, dass Mockridge wirklich irgendeinen Nerv getroffen hat.

Zuallererst hat es sicher damit zu tun, wie wenig im Fernsehen sonst noch schiefgeht. Selbst Interviews vom Spielfeldrand, über Jahrzehnte ein wichtiges Forum der unfreiwilligen Komik, büßen dank Medienberatern den Kick ein. Mockridge beweist nun: Auch in der Konkurrenz mit YouTube und Netflix taugt das gute, alte Fernsehen noch zum Lagerfeuer – wenn es mal überrascht. Dass selbst der ZDF-Fernsehgarten polarisiert, muss allen Fernsehleuten Mut machen; und wer immer Mockridge in den letzten Wochen verteidigt hat, wies genau darauf hin.

Wer fühlt sich hier ertappt?

Bei seinen Gegnern dagegen klingt eine gewisse Kränkung an. Womöglich steckt mehr dahinter als der Kartoffelgeruch, den Mockridge dem überalterten ZDF-Publikum vorwirft. Fühlen manche sich vielleicht wirklich in ihrem schlechten Humor ertappt? Schon im Fernsehgarten wurde ja nicht jeder Rohrkrepierer ausgebuht. Als Mockridge die Lebensbeichte einer Zigarette zum Besten gibt, folgt Szenen-Applaus – für diese Punchline: „Mir werden die Haare weggebrannt und die ganze Zeit lutscht mir einer am Popo.“ Der Flachwitz lebt – und das selbst dort, wo man ihn Mockridge im Empörungston angekreidet: „Zunächst muss Comedy komisch sein“, urteilen zum Beispiel die „Lübecker Nachrichten“ und fordern eine Entschuldigung für den „unverständlichen Mockridge-Mumpitz“. Was an einem Achselfurz ist unverständlich? Und was unlustiger als die Witze, die die Lübecker Kollegen jeden Tag selbst auf ihre Seite 1 drucken? Ein Beispiel: „Treffen sich zwei Fische. Sagt der eine: Hi. Fragt der andere: Wo?“

Was unterscheidet Mockridge und Böhmermann

Laut lachen wird über den Klassiker kaum einer. Aber es hat etwas Rührendes, dass er noch immer wiederholt wird. Womöglich erklärt das sogar die Hitze der aktuellen Debatte. Menschen, die jeden Tag mit einer so warm-vertrauten Pointe beginnen, fühlen sich von der gegenwärtigen Satire vielleicht abgehängt. Joko und Klaas haben ihren Grimme-Preis für eine Show bekommen, in der ihnen ein Musiker auf den Tisch kotzt. Jan Böhmermann wurde für sein „Varoufake“ ausgezeichnet – für die Fälschung einer Fälschung also. Das ist viel komplizierter als „Treffen sich zwei Fische“ und noch dazu verunsichernd. Mit Böhmermanns Behauptung, das Stinkefinger-Video eines Ministers fingiert zu haben, waren wir schließlich alle bloßgestellt – in den irrationalen Affekten, mit denen wir damals über ein weltpolitisches Thema gestritten haben.

Früher wusste man, worüber man lachen soll und worüber nicht. Furz- und Pimmelwitze waren primitiv. Mit Namen sollte man keine Scherze treiben. All das gilt heute nicht mehr: Einer der hoffnungsvollsten Versuche, Trump zu verhindern, kam aus der Late Show von John Oliver. In der Kampagne „Make Donald Drumpf again“ wollte der Entertainer den Kandidaten mit dem Namen seiner Ahnen unwählbar machen. (Trumps Vorfahren hießen offenbar wirklich Drumpf, bis sie das in den klangvolleren Namen ändern ließen.) Und im Interview mit Edward Snowden überreichte Oliver seinem Gegenüber ein Foto von seinem eigenen Penis – um dem Whistleblower klarzumachen: Datensicherheit wird erst dann zum Thema, wenn die Leute Angst um ihre Nacktfotos haben. Das alles ist brillant und unschlagbar komisch, aber wahrscheinlich kommt bei diesem Humor auch ganz einfach nicht jeder mit.

Wie finden wohl die Sat.1-Kinder die Aufregung?

Luke Mockridge fordert keinen Präsidenten heraus. Seine Komik hat auch nicht die Relevanz von Böhmermanns Erdogan-Gedicht, das den Straftatbestand der Majestätsbeleidigung abgeschafft hat. Das muss er auch nicht. Die „Lübecker Nachrichten“ haben ja recht: Ein Witz muss keinen Zweck haben, er muss nur lustig sein. Wahrscheinlich lässt sich allerdings gerade deshalb so befreit über Mockridge schimpfen, weil er nicht Böhmermanns Reflexionsniveau hat und damit weniger zur Auseinandersetzung zwingt. Trotzdem ist die Empörung über ihn massiv übertrieben. Sein Auftritt war in seiner Harmlosigkeit nah bei dem, was Kurt Felix getrieben hat, als Pranks noch Streiche hießen. Anders als Felix gelingt es Mockridge aber wohl nicht mehr, Andrea Kiewel mit dem bloßen Aufblitzen seiner Grübchen zu besänftigen. Das ist schade – auch für das Kinderteam von Sat.1. Das dürfte in den letzten Wochen erschrocken verfolgt haben, was für eine massive Wut ihre Witze auslösen. Doch selbst hat eine gute Seite. Eine ehrliche Reaktion auf schlechte Pointen kann gerade Kindern nicht schaden. Jeder, der mal einem Grundschüler mit Witzebuch ausgeliefert war, wird das bestätigen.

