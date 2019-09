Osnabrück . Johanna Gastdorf spielt in „Flucht durch das Höllental“ eine Sekretärin an der Seite von Hans Sigl, als Anwalt mit Hilfe der jungen Maja (Marleen Lohse) vor dem organisierten Verbrechen flieht. Im Interview verrät die vielgefragte Schauspielerin, wie sie ihre Rollen auswählt.

Das akademische Viertelstündchen dauert bei Johanna Gastdorf nur eine Minute. Nahezu pünktlich ruft sie zum vereinbarten Interviewtermin an – um die minimale Verzögerung sogleich zu entschuldigen. Es dauert nicht lange, bis Johanna Gastdorf warm wird fürs Gespräch. Sie ist gleich mittendrin und öffnet Türen für Themen. So spricht sie zum Beispiel von sich aus an, dass sie selten eine Hauptrolle spielt. Dabei ist sie viel gefragt, wie ein Blick in die Liste der Filme zeigt, in denen sie eine Rolle übernommen hat. Und warum ist das so? „Natürlich müsste ich erstmal angefragt werden, aber es kommt mir manchmal auch ganz gelegen“, sagt Johanna Gastdorf.

So engagiert sie sich zum Beispiel mit ihrem Mann, dem Schauspieler Jan-Gregor Kremp, für Hospize. Die beiden sind regelmäßig mit Lesungen in diesen Einrichtungen zu Gast - ehrenamtlich. Das Ehepaar möchte damit ein Zeichen für die Hospizbewegung setzen und Schwellenängste abbauen. Und Gastdorf ergänzt: „In den Hospizen begegnen wir vielen großartigen Menschen. Das ist sehr bereichernd und schärft den Blick fürs Wesentliche.“

"Ich versuche, gut zu sein"

Privat setzt sie sich für ein ganz anderes Thema ein. Den Klimaschutz: „Ich versuche, gut zu sein“, kommentiert sie ihr Verhalten im Alltag. Und sie versuche auch andere Menschen dazu anzuregen. „Wir haben eine Verantwortung der folgenden Generation gegenüber“, betont die Mutter eines erwachsenen Sohnes. „Es macht Sinn, auch im Kleinen etwas zu tun“, sagt sie und verweist auf den Druck, den Verbraucher ausüben können.

Bis ins Jahr 2005 ist die Schauspielerin, die dieses Jahr ihren 60. Geburtstag gefeiert hat, vorwiegend am Theater aufgetreten. Inzwischen hat sie mehr als 120 Rollen für Film und Fernsehen gespielt, in denen sie intensive Eindrücke hinterlässt. „Ich wurde immer nur für Charakterrollen angefragt, nie für die Angeschwärmte“, kommentiert sie ihre Figuren trocken. Es läuft bei Johanna Gastdorf so gut, dass sie sich die Filme aussuchen kann, in denen sie mitspielt. „Es sind schöne Rollen. Der Eindruck muss mich überzeugen. Es sind Rollen, die etwas Widersprüchliches haben, mit denen etwas passiert“, nennt sie ihre Gründe, eine Figur zu verkörpern.

"Großartiger Kollege"

Bei „Flucht durchs Höllental“ sind es zwei ganz andere Aspekte gewesen. Und die tragen die Namen Hans Sigl und Marcus Rosenmüller. Letzterer hat Regie bei der Folge „Die Lebenden und die Toten“ in der Reihe „Taunuskrimi“ geführt. Hier hat Johanna Gastdorf eine Blumenhändlerin gespielt, deren Mutter ermordet worden war. „Mir hat gefallen, wie Marcus arbeitet. Deshalb habe ich zugesagt, als er mich gefragt hat.“ Auch mit Hans Sigl hat sie bereits zusammengearbeitet: „Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe.“ Er sei ein großartiger Kollege, mit dem sie sehr gern arbeite.

Sigl spielt in „Flucht durchs Höllental“ den erfolgreichen Strafverteidiger Klaus Burg, der ein entspanntes Wochenende mit seiner Tochter Alina (Leonie Wesselow) in den Bergen verbringen möchte. Doch Alina verschwindet nach einem Streit mit ihm. Als Burg den Anruf von Enzo Battista (Tonio Arango) erhält, zeigt sich, dass ihr Verschwinden mit einem seiner laufenden Fälle zu tun hat. Battista ist einflussreicher Drahtzieher der organisierten Kriminalität. Burg muss sich entscheiden: Entweder, er führt Battista zu seinem Mandanten Georg Wendt (Christian Redl) oder Burgs Tochter wird getötet. Doch er hat keine Ahnung, wo Wendt sich gerade aufhält.

Der Anwalt muss vor den LKA-Ermittlern Barbara Leyendecker (Karen Böhne) und Arndt Schubert (Max von Pufendorf) fliehen, die ihn des Mordes an seiner eigenen Tochter verdächtigen – und wird dabei ausgerechnet von Wendts Tochter Maja (Marleen Lohse) unterstützt. Dabei entpuppt sich ein emotionales Dilemma, in dem das Leben von Burgs Tochter gegen das von Majas Vater steht.

Johanna Gastdorf hat in ihrer Rolle mit dem Drama im Höllental wenig zu tun. Sie spielt Burgs Sekretärin, die vom Schreibtisch aus zwischen dem vielbeschäftigten Vater und seiner Tochter vermittelt und ihm den Rücken freihält. Für eine Idee musste das Drehteam sie erst gewinnen. Nämlich, eine so genannte „Banane“ als Frisur zu tragen. „Die wollten so eine Art Miss Moneypenny aus mir machen. Nach einer Frisurprobe war ich dann auch davon überzeugt“, erinnert sich Gastdorf.

Flucht durchs Höllental, Montag, 23. September, 20.15 Uhr, ZDF