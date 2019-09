Berlin. Mit Vetevo stellt die "Höhle der Löwen" den digitalen Tierarzt fürs Land vor. Rezemo macht Kaffee-Pads nachhaltig, Soummé hilft bei Schweiß.

Zweite Runde für die Vox-Show "Die Höhle der Löwen". Diese Gründer hoffen am Dienstag, 10. September, auf das Geld von Nils Glagau, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Gregor Kofler und Frank Thelen.

Wie immer hat Vox die neuen Produktideen in einer Mitteilung zusammengefasst, die wir hier zitieren:

rezemo aus Stuttgart

Weltweit werden rund 60 Milliarden Kaffeekapseln aus Aluminium oder Plastik weggeworfen. Julian Reitze und Stefan Zender wollen eine ökologisch sinnvolle Lösung dafür schaffen. Mit rezemo präsentieren die Gründer die Kaffeekapsel aus Holz. "Unsere Kapsel ist nachweislich die erste Kaffeekapsel, die zu 100 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen besteht”, betont Stefan Zender. Mehr als drei Jahre Forschung stecken in der Innovation. Die eigens entwickelte Kaffeekapsel besteht überwiegend aus dem Naturmaterial Holz in Form von Hobelspänen aus heimischen Wäldern. Eingebettet in eine Matrix aus PLA, hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen, werden diese in einem umweltfreundlichen Verfahren in Baden-Württemberg zu der Kaffeekapsel verarbeitet. Nach Gebrauch kann die Kapsel entweder im Biomüll entsorgt oder verbrannt werden. "Aktuell vertreiben die Gründer ihr Produkt online und in ausgewählten Feinkostläden. Um rezemo groß in den Einzelhandel, benötigen sie 500.000 Euro und wären bereit zehn Prozent ihrer Firmenanteile abzugeben.

SofaConcerts aus Hamburg

"Mit uns erleben Sie ganz besondere Konzertmomente. Klein, intim und sehr persönlich”, verspricht Marie-Lene Armingeon den "Löwen”. Gemeinsam mit Miriam Schütt hat sie SofaConcerts gegründet und über ihre Onlineplattform vermitteln sie Musiker für ein exklusives Privatkonzert. Ob für den Geburtstag, eine Hochzeit oder das Jubiläum in der Firma - für jeden Anlass findet sich mit wenigen Klicks der passende Künstler. Die Band bringt alles mit, was sie für ihr Konzert benötigt und der Kunde kann sich auf das besondere Musikerlebnis freuen. Die Gründerinnen haben bereits über 5.000 Künstler aus 16 Ländern für ihr Konzept gewinnen können und haben rund 5.000 Konzerte in 19 verschiedenen Ländern ermöglicht. Darüber hinaus realisieren sie für Firmenkunden Eventkonzepte. Um zu wachsen zu können, benötigen Miriam Schütt und Marie-Lene Armingeon 350.000 Euro und bieten dafür zehn Prozent ihrer Firmenanteile an.

EVEREST Climbing aus Frankfurt am Main

Dariusz Salamonowicz und Piotr Malecki präsentiert er die erste professionelle Kletterwand, auf der die Kletterstrecke nicht nur unendlich lang ist, sondern sich auch nie wiederholt. "Unabhängig von Alter und der persönlichen Fitness kann jeder die EVEREST Kletterwand nutzen und kann sich so fühlen, als ob er einen Berg besteigen würde”, sagt Salamonowicz. Ausgestattet ist die Wand mit fünf Laufbändern, die in unterschiedlichen Geschwindigkeiten rotieren. Auf diese Weise verändern sich die Positionen der Klettergriffe und es entsteht eine immer neue Kletterstrecke. Da sich die Geschwindigkeit immer dem Tempo des Kletterers anpasst, ist sie für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene geeignet. Bis zu 45 Grad kann sich die Wand neigen und entsprechend steigt das Schwierigkeitslevel. Um weiter zu wachsen, benötigen sie 220.000 Euro und bieten den "Löwen” dafür 15 Prozent ihrer Firmenanteile an.

vetevo aus Berlin

Aufgewachsen in der Nähe von Koblenz, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb mit 350 Rindern, Hunden, Katzen und Pferden, entschied sich Mareile Wölwer (25) nach ihrem Schulabschluss zunächst für ein BWL-Studium. Doch 2014 veränderte sich von heute auf morgen ihr Leben. "Als ich im dritten Semester war, ist meine Mutter an Leukämie erkrankt", erinnert sich Mareile. Um die Familie zu entlasten, half sie im elterlichen Betrieb aus und wurde gerade mit dem Gesundheitsmanagement der Tiere vor eine große Herausforderung gestellt. "Das war sehr papierlastig und deswegen anfällig für Fehler", erklärt die 25-Jährige. Gemeinsam mit ihrem Studienkollegen Felix Röllecke (29) entwickelte sie deswegen vetevo, den digitalen Tierarzt für zu Hause. "Mit der kostenlosen App und Test-Kits bieten wir Labor-Diagnostik, Medikamente und Gesundheitstracking aus einer Hand, aber digital", erklärt Wölwer. Um vetevo auf das nächste Level zu bringen, brauchen die beiden Gründer 1.100.000 Euro und bieten dafür zehn Prozent ihrer Firma. Ob die "Löwen" für das Thema Tiergesundheit ein Herz haben?

Soummé aus Hamburg

Seit ihrer Kindheit leidet Sümmeyya Bach (31) an sehr starkem Schwitzen. "Selbst durch Jeans-, Leder und sogar Winterjacken zeichneten sich trotz Minusgraden große und sichtbare Schweißflecken ab”, erklärt die Hamburgerin. Da die meisten Produkte bei ihr nicht wirkten oder zu aggressiv waren, wurde Sümmeyya selbst aktiv. Mit "Soummé" entwickelte sie ein Antitranspirant mit Pflegestoffen. "Das Produkt hat mein Leben verändert. Mein Schweißproblem hat sich bis zu 90 Prozent reduziert", erzählt sie. 80.000 Euro hat die 31-Jährige bereits in ihr Start-up investiert und macht online mit "Soummé" bereits Umsatz. Doch bislang fehlen Marketingmaßnahmen und Strukturen, um auch den Einzelhandel zu erobern. In der "Höhle der Löwen" erhofft sich Sümmeyya deswegen eine Unterstützung von 150.000 Euro und bietet zehn Prozent ihres Unternehmens.