Osnabrück . Um die Forschung zur Krankheit Alzheimer und um das Leben mit dieser Krankheit dreht sich die sehr sehenswerte Dokumentation von Trieneke Klein und Teresia Minjoli in der Reihe „Wissenschaft am Donnerstag. Anschließend wird Gert Scobel mit Gästen zum Thema Gedächtnis diskutieren.

Gesichtslose Menschen malte William Utermohlen (1933-2007) am Ende seines Lebens. Der Künstler hatte im Alter von 61 Jahren die Diagnose Alzheimer erhalten. Die Selbstbildnisse, die er bis zu seinem Tod malte, belegen nicht nur, wie seine Fähigkeiten zurückgehen, sondern auch seine Trauer und wie die Welt auf ihn wirkte. Ein spannendes Zeugnis für Alzheimer-Forscher wie Christian Haass. Auch ihn haben Trieneke Klein und Teresia Minjoli für ihre umfassende Dokumentation über eine Krankheit befragt, von der noch niemand sagen kann, wer sie bekommt.

Klein und Minjoli legen anhand von Animationen die Abläufe im Körper von Alzheimer Patienten dar, durch die Betroffene ihr Gedächtnis verlieren. Sie erörtern, warum die Forschung zu Heilung oder sogar Prävention der Krankheit so lange dauert, die bei jedem Patienten ein eigenes Tempo vorlegt. Und sie begleiten Patienten und ihre Partnerinnen im Alltag. Das alles vermittelt spannende Einblicke – was auch für den kleinen Gedächtnistest gilt, den sie am Ende auflösen.

Im Anschluss diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen über Gedächtnis, Erinnerung und Vergessen. Beginn: 21 Uhr.

Wertung: Sechs von sechs Sternen