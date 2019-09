Osnabrück. In der ZDF-Doku-Reihe "37°" geht es heute in der Folge "Ich gebe dir meine Niere" gewohnt emotional zu. Berichtet der Beitrag doch von freiwilligen Organspenden, und wie sie das Leben von Betroffenen rettet.

Ein aktuelles Thema, packend aufbereitet: Während in Deutschland noch immer noch die Widerspruchslösung diskutiert wird, stehen 80.000 Dialyse-Patienten allein in Deutschland täglich am Rande des Todes. Spenderorgane sind rar, so dass mitunter Verwandte oder Freunde bereit sind, eine Niere zu spenden, um Menschen, die ihnen nahe stehen, ein besseres (oder überhaupt ein) Leben zu ermöglichen. Ob eine Mutter, die Ehefrau oder ein Kumpel – sensibel, aber auch bewegend, stellt diese Dokumentation drei nicht alltägliche Schicksale vor. Was ist die Motivation der Spender, die eigene Gesundheit zu gefährden, wie verändert eine solche Aktion die Beziehung untereinander? Ein Eltern-, ein Ehe- und ein Freundespaar geben darauf Antwort. Informiert wird zugleich aber auch über neueste medizinische Möglichkeiten. Wer hätte noch vor kurzem gedacht, dass es heute sogar möglich ist, Organe mit unterschiedlichen Blutgruppen zwischen Empfänger und Spender zu transplantieren? Obwohl ein Eingriff immer schwerwiegend ist, werden glücklicherweise ständig Fortschritte gemacht. Eine Sendung also, die einerseits betroffen macht, gerade, was das Schicksal der Kranken angeht, zugleich aber auch Mut macht, wenn es um die Heilungschancen angeht.

Wertung: Fünf von sechs Sternen

ZDF, Dienstag, 10. 09., 22.15 Uhr: „37°: Ich gebe dir meine Niere“