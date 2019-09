München. Ein Interview mit allen vier Fantas ist heikel: Wenn Smudo, Michi, Thomas D und Andy erst einmal in Fahrt sind, können die „Fantastischen Vier“ mit ausschweifendem Nonsense jeden Termin sprengen. Unserer Redaktion erzählen sie aber brav über 30 Jahre Zusammensein, was sich auch in der Doku „Wer 4 sind“ widerspiegelt, die nächste Woche in den Kinos gezeigt wird.

Ihr seid jetzt seit 30 Jahren zusammen, länger als die meisten Ehen halten. Was ist euer Erfolgsrezept?

Smudo: Die positiven Seiten preisen, die schlechten ignorieren.

Thomas D: Die guten Seiten preisen, auf die schlechten scheißen. (Gelächter)

Smudo: Getrennte Schlafzimmer sind ganz wichtig. Wir leben ja ohnehin an verschiedenen Orten.

Thomas D: Es ist auch ok für mich, wenn die Bandmitglieder im übertragenen Sinn Sex mit anderen Frauen hätten. Und wenn sie treu sind, feiere ich das genauso.

Michi: Mit einer Ehe hat das alles überhaupt nichts zu tun.

Sondern?

Michi: Eher mit einer verwandtschaftlichen Beziehung, einer Art Blutsbrüderschaft, ohne jemals Blut ausgetauscht zu haben.

Thomas D: True Bro-Love!

Michi: Wir sind tatsächlich länger zusammen als mit jeder anderen Familie, länger als mit denen, mit denen wir aufwuchsen, länger als mit denen, die irgendwann dazugekommen sind. Es ist so ein übergeordnetes Verhältnis. Das merkt man in besonderen Situationen wie bei einem Interview mit allen vier Fantas. Ohne uns abzusprechen, können wir urplötzlich in einen albernen, dadaistischen Humor-Vibe abdriften. Wir finden uns dabei wahnsinnig lustig, alle anderen wohl eher zum Kotzen. Das ist uns aber in dem Moment völlig egal, denn keiner kann uns dann etwas anhaben, weil wir zu viert sind - eben das unverwundbar Fanta-4-Team. Das macht es so schön.

In jeder Ehe gibt es auch Krach: Womit nervt wer wen am meisten und wie geht ihr dem aus dem Weg?

Smudo: Es ist immer sehr unangenehm, über die schlechten Seiten der anderen herzuziehen.

Thomas D: Geradezu ein Abtörner.

Michi: Vielen Dank für das nette Gespräch, der nächste bitte… (Gelächter)

Smudo: Auf diese Weise gehen wir negativen Dingen aus dem Weg. Frage beantwortet.

Okay, Themenwechsel: Auf eurem aktuellen Album „Captain Fantastic“ seid ihr politisch, provokant, protzig und powerful wie selten zuvor…

Thomas D: Yeah, die Vier-P-Production…

Smudo: Man könnte aber auch sagen: peinlich, pubertär, pervers und

Paranoid. (Gelächter)

Wolltet ihr euch selbst zeigen, wo der Hammer hängt, wenn man in der Branche die 50 erreicht hat?

Smudo: 50 ist ja mehr so eine theoretische Zahl, aber das Alter spielt schon eine Rolle und gleichzeitig der Wille, etwas Neues und Frisches zu machen und eben nicht abgehalftert rüberzukommen. Das macht es schwieriger mit der Zeit, weil wir uns auch nicht einbilden wollen, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Wir müssen das schon irgendwie bestätigt wissen. Darüber hinaus: Es uns selbst zu beweisen, ist das Wichtigste. Wenn wir das geschafft haben, hat das Album - und wir selbst auch - die Kraft, unsere Leute mitzunehmen und vielleicht neue zu gewinnen.

Thomas D: Für unsere Live-Auftritte haben wir das Album natürlich auch gemacht, damit wir in Konzerten neue Stücke spielen können.

Michi: Es ist ja oft so, dass einem nach zwei, drei Jahren das eigene Programm schon etwas zu öde vorkommt.

Ist euer Album gleichzeitig eine intellektuelle Antwort auf den inzwischen doch sehr erfolgreichen Gangsta-Rap in Deutschland?

Thomas D: Wenn wir eine neue Platte machen, dann nicht in Reflexion auf andere Musiker oder gar eine ganze Szene. Das ist uns alles egal. Es geht um uns und die Frage: Welche Berechtigung haben wir, jetzt ein neues Album zu machen? Welche Relevanz hat das? Was haben wir mit 50 Jahren der Welt mitzuteilen, was zugleich authentisch ist? Weil uns der Live-Aspekt dabei wichtig war, mussten die neuen Songs richtig rocken. Wir wollen nicht klingen wie alte Männer, wir wollen abgehen.

Ihr habt diesmal einiges zu sagen und übt dabei heftige Gesellschaftskritik, etwa in „Endzeitstimmung“: Seht ihr euch damit auf einer Stufe mit Rezo, Greta oder auch Feine Sahne Fischfilet?

Thomas D: Das ist jetzt etwas hochgegriffen. Aber normalerweise will der Künstler etwas ausdrücken, was Bestand hat und die Zeit überdauert. Wenn wir über Gefühle reden, die jeder Mensch schon immer hatte, kreierst du vielleicht einen Song, der ewig Bestand hat. Wenn wir über politische Themen reden, kann es sein, dass sich – bis der Song draußen ist – die Lage schon überholt hat. Aber manchmal musst du auch auf die Theorie pfeifen und deine Meinung zu einem momentanen Zustand hinausblasen. Nach dem Motto: Das ist großer Mist, was ich hier sehe. Wer sind wir denn, dass wir uns so verhalten? Dann muss man halt auch mal Tacheles reden.

Smudo: Mich hat das nicht kalt gelassen. Wir sind ja aus den 90ern. Da gab es auch immer schon große Solidaritätskonzerte gegen Krisen wie zum Beispiel „Rock for Bosnia“ in den 90ern für den Frieden. Wir haben dabei mitgemacht, fanden aber nicht, dass unsere Musik jetzt politisch sein muss für politische Menschen. Aber nach den rechten Brandanschlägen in Mölln, bei dem drei Deutsch-Türken ermordet wurden, dachte ich, es kann nicht schlimmer werden und habe in „Du mich auch“ geschrieben, alles würde besser, Marihuana würde legalisiert, Nazis raus – aber nix davon ist wahr. Alles wird immer schlimmer.

Was meinst du genau?

Smudo: Der grassierende Populismus und der Kampf um Deutung von Wahrheit in der Öffentlichkeit ist weltweit ein Problem. Die freiheitlichen Werte sind bedroht. Dafür haben wir alle eine Antenne, ein bestimmtes Gefühl. Und da wir Musik eben auch nur über unsere Gefühle machen können, kamen wir nicht umhin, dass diese Wut, diese Kritik, diese Sorgen in die Songs eingeflossen sind. Es ist eben auch Ausdruck des Zeitgeistes.

Michi: Es wird ja zudem nicht einfacher, Songtexte zu schreiben, je länger du es machst. Aber eine unserer Maximen lautet nun mal: Wir müssen über das schreiben, was uns bewegt und interessiert. Früher ging es mehr um Party und Bullshit. Jetzt haben wir alle keinen Bock mehr auf so eine Art von Storytelling. Deswegen haben wir überlegt, was uns selber an Rap gefällt. Das sind eben klassische Rap-Themen, die sich um einen selbst drehen, und auf der anderen Seite als größten gemeinsamen Nenner politische Themen.

Klingt so, als hättet ihr früher einen Bogen um Politik gemacht…

Michi: Wir waren immer schon politikinteressiert, fanden es aber befremdlich, darüber zu schreiben, weil wir keine politische Band sein wollten. Wir sehen uns auch heute noch nicht als politische Band wie etwa Feine Sahne Fischfilet, aber dennoch ist das ein Teil von uns. Deswegen haben diese Gedanken auf der Platte auch ihren Platz gefunden.

Man muss sich ja nicht gleich als politische Band begreifen, wenn man einfach nur Haltung zeigt…

Thomas D: Sehe ich auch so.

Smudo: Eine Teilnahme am öffentlichen Diskurs ist schon Politik. Vielleicht liegt es auch daran, dass unsere Generation mit politischen Musikern Leute wie Hannes Wader, Konstantin Wecker und Franz Josef Degenhardt verbindet. Erstens ist das sehr anstrengend, und zweitens ist diese linkskritische Haltung sehr „Seventies“. Das passt gar nicht mehr in die heutige Landschaft.

Wer so deutlich wie ihr Flagge zeigt und öffentlich für Seenotrettung und „Laut gegen Nazis“ eintritt, bekommt doch sicher viele Anfeindungen und Hassmails?

Smudo: Es gibt welche, aber tatsächlich sehr wenige. Einmal habe ich aber bei einer Kampagne gegen Hatespeech mitgemacht. Da habe ich an einem Wochenende mehr Hassmails als in zehn Jahren vorher bekommen. Aber am Ende waren es 120 solcher Kommentare - gemessen an 130000 Followern ist das ein Vogelschiss.

Michi: Auf jedem Konzert weisen wir darauf hin, dass wir es für völlig falsch halten, aus Frustration und Sorge Populismus und AfD zu wählen. Wir bitten die Leute, darüber nachzudenken. Wir sind jetzt in einer anderen Zeit als in den 90ern, wo alles sorgloser war - sowohl die globale Lage, als auch die private.

Ihr habt euch diesmal textliche Unterstützung von Samy Deluxe, Curse, DJ Thomilla und Conrad Hensel, also der Creme de la creme, geholt: Wie wichtig war der Input von außen?

Thomas D: Sehr wichtig, überlebenswichtig, würde ich sogar sagen. Wir hatten vorher schon Erfahrungen mit diversen Produzenten gemacht. Aber diesmal meinte der Michi zum ersten Mal, wir müssten uns auch textlich helfen lassen, denn uns fällt nichts ein. Ich habe mich anfangs noch dagegen gewehrt, aber im Nachhinein war es eine absolute Bereicherung, mal andere Ideen zuzulassen und zu sehen, wie andere Künstler deine Band betrachten. Man wird ja irgendwann betriebsblind. Du hast ein immer engeres Sichtfeld auf deine eigene Arbeit und deine Texte. Sich auf die Ideen anderer einzulassen, hat zu einem Album geführt, das frischer und lustiger klingt, als wir es allein hätten machen können.

Wie muss man sich diese Arbeit denn praktisch vorstellen?

Michi: Es entwickelte sich eine Art Ping-Pong, indem wir Sätze, Phrasen oder einzelne Wörter genommen, hin- und hergeworfen, damit gespielt, daran gefeilt und mit unseren Gedanken verwoben oder in schon bestehende Textfragmente eingebaut haben. Das wichtigste war, den Stock aus dem Arsch zu kriegen.

Thomas D: Allein schon ein Thema zu finden, fiel uns schwer.

Smudo: Und dann schreiben wir los und es passieren so Sachen wie die erste Freestyle-Session nach Beastie-Boys-Art. Wir brauchten diesen externen Workshop - und jemanden, der von außen sagt: Eure Ideen sind geil.

Thomas D: Plötzlich fängst du mit dieser Gehhilfe wieder das Laufen an. Auch wenn wir manchmal eher zurückhaltend sind, wenn es um uns selbst geht, sagt Samy de Luxe: Kein Problem, ihr seid die Größten. Und in dieser Mischung findest du dein Feld, wo du sagst: Ja, das ist ein geiler Satz, ist ein bisschen größenwahnsinniger als ich selbst bin, aber auf der anderen Seite kann ich den mit einem guten Gag relativieren. Am Ende ist es dann doch ein Fanta-Text, auch wenn die Grundidee von außen kam.

Mit „Zusammen“ ist euch pünktlich zur WM 2018 ein weiterer Mega-Hit eurer Karriere gelungen. Wie erkennt, entwickelt und steuert man so etwas?

Smudo: Das ist ein sehr komplizierter Vorgang. Wir suchen nicht gezielt nach einer Idee, die ein Hit sein könnte. Gelegentlich kommt das zwar vor, aber es hat bisher immer in eine Sackgasse geführt. Das Erkennen der Zutaten kann aber dazu führen. Bei „Zusammen“ war es so, dass Curse mit der Hookline ankam, und alle Beteiligten wussten augenblicklich, das ist was ganz Starkes.

Michi: Weil es uns so gecatcht hat, sind wir drangeblieben. Wir hatten eine Ahnung und sagten uns: Lasst es uns bis ins letztmögliche Detail ausarbeiten.

Thomas D: An manchen Tagen haben wir nur vier Zeilen geschafft.

Michi: Wir haben viel Zeit und Mühe investiert, verschiedene Musiker ausprobiert, einen anderen Sänger drangesetzt und am Ende weiß man eben doch nicht, ob es abgeht. Einen Hit zu schreiben, ist einfach verdammt schwierig.

Thomas D: Für mich stehen nur „Sie ist weg“ und „Die da“ in der gleichen ersten Reihe. Dann gibt es noch eine zweite, größere Reihe mit „Tag am Meer“, „Troy“, „Einfach sein“, „MfG“ und andere Songs. Aber von den Mega-Hits gibt es nur drei in 30 Jahren. Das ist nicht besonders viel.

Michi: Das Schöne ist ja: Der Song heißt „Zusammen“ und ist sozusagen das Musterstück für die Zusammenarbeit, die wir mit allen Beteiligten geleistet haben.

Apropos stolz: Ihr habt ja auch schon einige Preise abgeräumt. Seid ihr stolz auf euer Lebenswerk und was ihr als Kulturbotschafter geleistet habt?

Smudo: Ich weiß noch, wie ich mit Andy im Jugendzimmer saß, noch bevor wir Michi und Thomas kennengelernt hatten.

Thomas D: Das war unsere schönste Zeit… (lacht)

Smudo: Andy hat an den Synthies herumgeschraubt, ich fand HipHop cool. Wir haben damals versucht, diese Musik irgendwie zu kopieren. Das waren noch keine Songs, mehr Geräusche und ein, zwei deutschsprachige Experimente. Dann haben wir die anderen kennengelernt. Wisst ihr noch wie wir auf der „Jam“ in Vaihingen waren und gedacht haben, wir wollen mit dem ganzen angestaubten 80er-Kram nichts zu tun haben? Wir sagten uns: Wir machen deutschsprachige Rap-Musik, das gibt es noch nicht. Wir machen Sprechgesang, wie es sonst keiner tut. Damals hatten wir auch so einen Aufkleber: „Wir machen Musik, wie es sonst keiner tut“.

Thomas D: Warum erzählst du das alles?

Michi: Herr Schmidt, bitte beantworten Sie die Frage. (Gelächter)

Smudo: Um zu verdeutlichen, wie zielstrebig wir damals schon vorgegangen sind, Konzerte organisiert und so einen Typen wie den Bär von uns überzeugen konnten. Mit diesem ganzen Drive haben wir schließlich einen Major-Deal erhalten und die ersten Hits veröffentlicht. Im Nachhinein, 30 Jahre später, ist deutschsprachige Rap-Musik die erfolgreichste Musiksparte in Deutschland. Darauf kann man doch wohl stolz sein – vor allem, dass wir es zuerst durchgezogen haben.

Seid ihr dort angekommen, wo ihr immer sein wolltet, oder fehlt noch etwas?

Michi: Es ist immer ein bisschen zu wenig von allem. (Gelächter)

Smudo: Dieser Hang zum Zweckpessimismus ist auch etwas, das uns eint.

Thomas D: Ich glaube, wenn du da bist, wo du sein willst, dann kannst du aufhören. Mit allem.

Michi: Ich würde sagen, wir haben ungefähr 75 Prozent von dem erreicht, was richtig geil wäre.

Also geht es noch mindestens zehn Jahre weiter mit euch?

Thomas D: Der Michi hat ja schon bei „Lauschgift“ gesagt: Das war’s. Ich denke, es geht so lange weiter, bis einer von uns stirbt.

Andy: Sehe ich auch so!

Die Fantastischen Vier

treten erstmals unter diesem Namen am 7. Juli 1989 auf einer selbstgezimmerten Bühne in einem Jugendtreff in Stuttgart-Wangen auf. Erst kurz vorher hat sich das HipHop-Quartett gegründet, indem sich Michael „Michi“ Beck und Thomas „D" Dürr dem Duo „Terminal Team“, bestehend aus Michael Bernd Schmidt alias Smudo und Andreas Rieke alias And.Ypsilon, anschlossen. Im selben Jahr finden die Fantastischen Vier in Andreas Läsker (Spitzname „Bär“) ihren Manager. Zwar sind die Fantas nicht die Ersten, die auf Deutsch rappen, aber diejenigen mit dem ersten Charterfolg dieses noch jungen Genres. 1992 gewinnen die vier Musiker aus Stuttgart mit „Die da!?!“ bundesweit Aufmerksamkeit. Drei Jahre später landen sie mit „Sie ist weg“ ihren ersten Nummer-Eins-Hit. Auf der Popkomm 1996 geben sie die Gründung ihres eigenen Labels „Four Music“ bekannt. Drei Jahre später erscheint dort ihr fünftes Album „4:99“, das zwölf Wochen in den deutschen Charts vertreten war und Platz eins erreichte. Vier Singles wurden ausgekoppelt, darunter der große Fanta-Hit „Mit freundlichen Grüßen - mit freundlichen Grüßen“. In den Nuller Jahren machen die Fantas auch als Synchronsprecher der vier Pinguine in den „Madagascar“-Animationsfilmen von sich reden. Michi und Smudo arbeiten 2014, 2017 und 2018 als Coaches in der Gesangs-Castingshow „The Voice of Germany“. 2018 erscheint mit „Captain Fantastic“ das zehnte Album der Fantastischen Vier. Darauf findet sich auch der große Hit „Zusammen“, den die Fantas mit Clueso einsingen und das Erste als offizielles Lied zur Übertragung der Fußball-WM 2018 wählt. Heute lebt Thomas D. in einem Landhaus in der Eifel, Smudo in Hamburg und Michi Beck in Berlin. Nur Produzent und Soundtüftler Andreas Rieke wohnt noch in Stuttgart. Die Fantas haben im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Preise und Auszeichungen erhalten und zählen zu Deutschlands erfolgreichsten und beliebtesten Künstlern.