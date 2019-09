Osnabrück. "Hollywood 1982" beschreibt heute auf Arte, wie ein Kinosommer die Filmmetropole veränderte. Ein spannende Dokumentation.

Blut fließt von den Wänden einer Forschungsstation am Südpol. Ein von Wissenschaftlern aufgetautes Wesen aus dem All, besitzt die Fähigkeit sich in andere Lebewesen zu verwandeln, sei es als Hund oder Mensch. Kurz darauf wird auf dem US-Forschungsgelände die Mannschaft bestialisch ermordet. Und das Ende? Ist wahrhaft depremierend und nihilistisch.

Als 1982 Regisseur John Carpenter („Halloween“) „Das Ding aus einer anderen Welt“ herausbrachte, da hinterließ er nicht nur Schrecken bei den Zuschauern, sondern auch allerlei Zorn bei den Kritikern. Abgestoßen von der Gewalt, wurde das Remake eines Science Fiction-Klassikers von 1951 als „Schlachtenplatte“ verurteilt. Zu allem Überfluss war dem „Ding“ auch kein besonderer Kassenerfolg Denn zeitgleich startete Steven Spielbergs „E.T.“, der als Kassenschlager des Jahres um ein freundliches Alien alles andere zu absorbieren schien.

Und heute? „Das Ding aus einer anderen Welt“ gilt längst als einer der besten Filme aus dem nicht gerade an Meisterwerken armen Gesamtschaffen von John Carpenter. Und auch „E.T.“ wird als einer der schönster Film Spielbergs angesehen. Gleichzeitig steht das „Ding“ aber auch eine 180°-Neubewertung eines Films, sondern ist auch ein markantes Aushängeschild für die Neubewertung des gesamten Hollywood-Jahrgangs 1982.

Damals machte das Fantasy-Spektakel „Conan, der Barbar“ Arnold Schwarzenegger zum Star, das dystope Abenteuer „Mad Max II“ definierte den Actionfilm neu, während der von Tobe Hooper und Steven Spielberg geschaffene „Poltergeist“ den Horror in eine Neubausiedlung brachten. „Tron“ spielte innerhalb eines Computerspiels und zeigte Animationen, die Geschichte schrieben, während „Star Trek II“ ein altes Science Fiction-Universum neu erschuf. Und dann waren da noch „Rocky III“, Sylvester Stallones Fortsetzung seines Oscar-Gewinners von 1976, sowie Ridley Scotts „Der Blade Runner“, eine Art Science Fiction-Film Noir, der die Zukunft in eine völlig neue Ästhetik tauchte.





Das Besondere: All diese Filme starteten im Abstand weniger Wochen in den USA. Und sie alle definierten die Erzählweise des neueren Hollywood-Films - und tun dies bis heute. Der Kinosommer 1982 markiert aber auch eine in den letzten Jahren verstärkte Neubewertung des Kinos der 80er. Es gilt als das letzte wichtige, wirklich innovative Kinojahrzehnt. Zunächst nur eine Meinung unter Nerds, schlossen sich dieser Ansicht im Laufe der Jahre auch verstärkt Filmhistoriker an.

Die rümpften zuvor noch die Nase angesichts des Popularkinos jener Zeit. Galten nicht die Erfolge von „Der weiße Hai“ (1975) und „Krieg der Sterne“ (1977) als früher Sieg des Blockbuster-Kinos über das künstlerische Autorenkino des „New Hollywood“, das spätestens mit dem Megaflop von „Heaven‘s Gate“ (1980) verschwand? Tatsächlich schienen Filme wie „E.T.“ oder „Rocky III“ diese These zu bestätigen. Dennoch: Sie sind brillant erzählt, wussten ihr Publikum zu packen und wurden dank der VHS-Video-Revolution noch populärer. Dagegen fallen nach Ansicht vieler aktuelle Reißbrettfilme à la „Transformers“ oder serielle Comic-Verfilmungen von heute deutlich ab. Untermauert wird diese Auffassung heute Abend in dem sehenswerten Arte-Dokumentarfilm „Hollywood 1982 – Ein magischer Kinosommer“ von Jacinto Carvalho und Johan Chiaramonte.

Wie weit bedeutsame Jahrgänge wie 1982 vom aktuellen Hollywood entfernt sind, beweisen schon die Neufassungen von Filmen wie „Conan“ (2010) oder „Poltergeist“(2015), Sequels wie zu „Tron“ (2010) oder Prequels wie „The Thing“ (2011). Ein weiterer Klassiker aus dem von 1982 (in der Doku kaum erwähnt) ist übrigens „Rambo“. Im Original „First Blood“ betitelt (der anders als seine Fortsetzungen durchaus kritische Töne hat), kommt demnächst der fünfte Teil um den Vietnam-Veteran heraus. Sein (vielleicht programmatischer?) Titel lautet übrigens „Last Blood“.

„Hollywood 1982“ erweist sich so als höchst spannende Kulturdoku, die zeigt, wie Jahrzehnte später Filmgeschichte neu gedeutet und interpretiert werden kann. Zeit also, mal wieder „E.T.“ oder das „Ding“ wieder zu entdecken.

Arte, Fr. 6. 9., 21:50 Uhr: „Hollywood 1982 – Ein magischer Kinosommer“