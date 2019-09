Osnabrück. Lügen, Fake News, alternative Fakten: Informationen, die mit Tatsachen nur wenig gemein haben, werden gezielt einsetzt, um Menschen zu täuschen und zu manipulieren. In einer mehrteiligen Serie beleuchtet Arte zwischen dem 7. und 10. September die Wirkung von Lügen und Propaganda – und zeigt auf, warum sie für uns existenziell geworden sind.

Jeder von uns lügt, und zwar täglich, zwischen zwei und 80 Mal. Manchmal, um das eigene Gewissen zu beruhigen, ein anderes Mal, um dem Partner oder dem Chef nicht in den Rücken zu fallen. Andere lügen gezielt, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen oder die eigene Machtposition zu stärken, wie Politiker zum Beispiel. US-Präsident Donald Trump beherrscht die Manipulation der Massen wie kaum ein anderer. Über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet er nahezu täglich Fake News oder "alternative Fakten", wie er sie selbst nennt. Seit seinem Amtsantritt im Januar 2017 soll er laut US-amerikanischen Medien mehrere tausend Mal wissentlich falsche Informationen verbreitet haben. Mit Erfolg.

Trotz falscher Behauptungen stehen seine Wähler dem Multi-Milliardär treu zur Seite. Warum aber lassen sich Menschen bewusst manipulieren und von Lügen beeinflussen? Eine Antwort liefert die sehenswerte Dokumentation "Die Wahrheit der Lüge", die an diesem Samstag (21.45 Uhr) zum Auftakt des Arte-Themenschwerpunktes „Propaganda, die Macht der Lüge“.

Wichtig, lügen zu lernen, und Lügen zu verstehen

Zwar gilt Lügen über Generation und Kulturen hinweg als unmoralisch, doch jeder von uns macht es regelmäßig. Beim Bewerbungsgespräch zum Beispiel, um die eigenen Fähigkeiten in den Vordergrund zu stellen und sich einen Vorteil gegenüber den Konkurrenten zu verschaffen.



Schon im Kindesalter lernen wir andere zu täuschen und Informationen so zu manipulieren, dass sie für uns zum Vorteil werden. „Wenn man in eine Gesellschaft hineinwächst, in der die Leute lügen, ist es sehr wichtig, dass man selbst lügen lernt, aber auch, Lügen zu verstehen, sonst wäre man denen, die lügen, hilflos ausgeliefert", sagt der Psychologe Josef Perner.

Lügen wird also schon in jungen Jahren zum Werkzeug der eigenen Interessen und dient als Hilfsmittel um andere zu beeinflussen und Massen zu manipulieren. Im Zeitalter des Internets und der sozialen Netzwerke entsteht dadurch eine explosive Mischung. Vor allem für die „untere Schicht", wie es der Kommunikationswissenschaftler Francois-Bernard Huyghe ausdrückt, seien diese Netzwerke eine Möglichkeit, sich von den Eliten zu distanzieren und eine eigene Realität zu schaffen.



Propaganda und ihre Wirkung

Schon früher wussten Menschen, welche Macht der Verbreitung von "Unwahrheiten" zu Grunde liegt. Urzeitliche Schamanen, die mit Höhlenmalereien Angst und Schrecken verbreiteten, täuschten andere, um ihre Interessen durchzusetzen. Besonders effektiv nutzten es die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler, um die Ideologie des Führers zu verbreiten. Das zeigt die Dokumentation „Propaganda - Wie man Lügen verkauft” (Dienstag, 10. September, 20.15 Uhr), die unterschiedliche Methoden der Manipulation beleuchtet und die Kunst der Beeinflussung offenbart.

Zu Wort kommen auch politische Künstler wie Ai Weiwei oder Jim Fitzpatrick, Schöpfer des legendären 68er-Plakats von Che Guevara, die ihr Verhältnis zu Kunst und Propaganda erklären. Der Film zeigt zudem, wie es Faschisten, Diktatoren und Terroristen gelungen ist, die symbolische Kraft der Sprache und Bilder zu nutzen, auf emotionale Art und Weise Lügen als Wahrheit zu verkaufen.



Entlarvender Politthriller

Am Sonntag, 9. September, 20.15 Uhr, zeigt Arte zudem den beeindruckenden Film "Ides of March". Der Politthriller mit den Schauspielern George Clooney (Bild), Ryan Gosling und Philip Seymour Hoffman entlarvt die Intrigen und Machtspiele der Politik, und gibt einen eindringlichen Einblick in die schmutzigen Geschäfte der politischen Machtzentren.



Propaganda, die Macht der Lüge: Die Wahrheit über die Lüge, 21.45 Uhr (Samstag, 7. September); The Ides of March – Tage des Verrats, 20.15 Uhr; Hollywoods Zweiter Weltkrieg, 21.55 Uhr, Hitlers Hollywood – Das deutsche Kino im Zeitalter der Propaganda 1933-1945, 23.25 Uhr (alle Sonntag, 8. September); Re: Rap in Russland. Der Kampf um die Meinungsfreiheit, 19.40 Uhr; Propaganda - Wie man Lügen verkauft, 20.15 Uhr; Iran-Irak: Die Kamera als Waffe, 21.45 Uhr; Edward Bernays und die Wissenschaft der Meinungsmache, 22.40 Uhr (alle Dienstag, 10. September), Arte.