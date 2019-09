Osnabrück. „Eberhofer“-Star Sebastian Bezzel glänzt in „Echte Bauern singen besser“ in einer Doppelrolle als abgehalfterter Rockstar und braver Landwirt. Leider fehlt der kurzweilig inszenierten und glänzend besetzten Produktion der Mut zum ganz großen Wurf eines rotzfrechen Kultfilms.

Alexander Gromberg (Sebastian Bezzel) hat seine besten Tage definitiv hinter sich. Einst füllte er als gefeierter Rockstar die Hallen der Republik. Jetzt versäuft er gerade sein letztes Geld und den letzten Funken Verstand. Sehr zur Verzweiflung seiner Agentin Franzi (Susanne Bormann). Als die ein Angebot von Plattenchef Fricke (Roman Knižka) erhält, kann Franzi ihr Glück kaum fassen. Aber es gibt einen Haken. Fricke will sich seinen alten Spezi Gromberg erst noch einmal genau unter die Lupe nehmen. Der ist allerdings gerade in der geschlossenen Anstalt gelandet. Zum Glück findet Franzi einen Doppelgänger vom Lande...

Mit der turbulenten Komödie „Echte Bauern singen besser“ landen Drehbuchautor Arndt Stüwe und Regisseur Holger Haase zwar nicht den ganz großen Wurf. Aber dank der Parade-Doppelrolle für Bezzel kommt in dieser auch sonst toll besetzten Ensemble-Produktion kaum Langeweile auf. Am besten sind natürlich die Szenen, in denen Bezzel als Rockstar im Vollrausch deliriert. Aber auch die Versuche des braven Doppelgängers, in die Fußstapfen des Rockstars zu treten, sorgen nicht nur für leisen Humor, sondern auch für manch einen Brüller. Schade. Mit etwas mehr Mut hätte daraus ein rotzfrecher Kultfilm werden können!

Wertung: 4 von 6 Sternen.

„Echte Bauern singen besser“. Das Erste, Samstag, 07. September, 20.15 Uhr.