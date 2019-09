Osnabrück. Außer tollen Außenkulissen hat das Fernsehfilmchen „Verliebt auf Island“ (Das Erste, Freitag, 20.15 Uhr) leider rein gar nichts zu bieten. Schade um die arg unterforderten Haupt- und Nebendarsteller von Ann-Kathrin Kramer bis zu Hans-Joachim Heist.

Verliebt in die Mutter des besten Freundes! Alex (Ferdinand Seebacher) wähnt sich im Siebten Himmel. Auf Island sollen nun endlich für ihn und seine Claudia (Ann-Kathrin Kramer) die Hochzeitsglocken läuten. Obwohl die eigentlich für deren Sohn Patrick (Ben Blaskovic) und dessen Verlobte reserviert sind. Was die Sache verkompliziert, ist die Tatsache, dass Patrick noch immer nicht weiß, wer denn nun der neue Geliebte an der Seite seiner Mutter ist. Als dann auch noch ein Vulkan ausbricht und die muntere Reisegruppe zwischen Gletschern und Geysiren festsitzt, ist guter Rat teuer.

Genauso wie für die Zuschauer, die sich der tollen Außenkulissen wegen auf das Freitagsfilmchen „Verliebt auf Island“ einlassen möchten. Ansonsten hat diese Produktion von Regisseur Nico Sommer rein gar nichts zu bieten. Nicht einmal die arg unterforderte Besetzung kann diesen Film über die Runden retten. So verkörpert zwar beispielsweise der aus der „heute-show“ als Gernot Hassknecht bekannte Hans-Joachim Heist auch hier einen notorischen Nörgler, darf aber leider nur die weichgespülte Version spielen. Schade eigentlich. Zumal auch Regisseur Sommer („Silvi“, „Lucky Loser“) längst bewiesen hat, dass er es viel besser kann. Wenn man ihn lässt.

Wertung: 2 von 6 Sternen.

„Verliebt auf Island“. Das Erste, Freitag, 06. September, 20.15 Uhr.