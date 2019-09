Osnabrück. Der international erfahrene Regisseur Hans Herbots inszenierte mit der Serie „Wenn die Deiche brechen“ einen beeindruckend realistischen Blick in die unmittelbare Zukunft.

In weiten Teilen der Erde herrscht Dürre. Wasser wird rationiert. Viehhaltung ist nicht mehr möglich. Lebensräume werden knapp. So beschrieben die Autoren der Serie „Telerop 2009 – Es ist noch was zu retten“ die Zustände auf der Erde. Das war 1974. Die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Serie galt als Science Fiction. 2009, als sie im damaligen Spartensender EinsFestival wiederholt wurde, gab es auf einschlägigen Web-Seiten Hohn und Spott für die düstere Prophezeiung. Heute, noch einmal zehn Jahre später, sind Teile dieser Zukunftsvision Realität. Die Aufrufe zum sparsamen Umgang mit Wasser liegen nur wenige Tage zurück.

Auch der Anstieg der Meere als Folge des Klimawandels ist nicht mehr zu leugnen. Tuvalu und Kiribati versinken im Meer. Die Inseln liegen im Pazifik. Weit weg. Aber inzwischen sorgen sich auch die Bewohner norddeutscher Halligen und Küstenstädte. Für den NDR Anlass zu dem Programmschwerpunkt „Wetter extrem“. Die gleichnamige dreiteilige Reportagereihe ist in der NDR-Mediathek noch abrufbar, ferner gab und gibt es Beiträge in Magazinsendungen des Fernsehens und in den NDR-Hörfunksendern.

Als Ergänzung zeigt der NDR den niederländisch-belgischen Sechsteiler „Wenn die Deiche brechen“. In den Niederlanden leben fünf Millionen Menschen unterhalb des Meeresspiegels. Die Gefahren durch den Anstieg der Ozeane sind bekannt, Maßnahmen wurden getroffen, aber sie sind nicht abgeschlossen. Es gibt Schwachstellen. Als Nordeuropa von einem außergewöhnlich starken Sturm heimgesucht wird, droht Flandern die Überschwemmung. Der belgische Ministerpräsident Verbeke (Tom Van Dyck) lässt die gefährdeten Gebiete räumen und informiert den niederländischen Amtskollegen Hans Kreuger (Gijs Scholten van Aschat). Der zögert. Instinktiv neigt er zur Evakuierung. Aber die wäre mit großem ökonomischem Schaden verbunden. Und mit dem Ende der Regierung, denn der wirtschaftsfreundliche Koalitionspartner ist strikt dagegen.

Die Politiker spielen auf Zeit – und sie verlieren. Erst bei Katwijk und Noordwijk, dann an anderen Teilen der Küste dringt die Nordsee vor. Die sogenannte Randstad, die dicht besiedelte Region zwischen Rotterdam und dem südlichen Nordholland, wird überschwemmt. Tausende sind eingeschlossen, viele suchen sich mit dem Auto in Sicherheit zu bringen. Im Nu sind die Straßen verstopft. Es gibt kein Weiterkommen mehr. Tausende sterben in der eiskalten Flut.

Geschickt legen die Autoren mehrere Handlungsfäden aus, die es ihnen erlauben, die Serie als Mischung aus Katastrophenthriller, Politdrama und auch Krimi anzulegen. Sie erzählen von den Maßnahmen und Taktierereien im Krisenstab, von einer zerbrochenen Familie, die in der Lebensgefahr wieder zusammenrücken muss. Die Krimihandlung siedelt in einem Rotterdamer Gefängnis. Dort sehen sich wenige Vollzugsbeamte einer Überzahl an Insassen gegenüber. Als das Wasser steigt, müssen die Häftlinge in ein höheres Stockwerk verlegt werden. Sie nutzen die Gelegenheit zur Revolte. Währenddessen sitzt ein Gefangener im Keller in Einzelhaft. Bei ständig hereinströmendem Wasser.

Durch die mehrgliedrige Erzählweise bleiben die Episoden anhaltend spannend, ohne je reißerisch zu werden. Die Trickszenen sind frappierend, es wirkt nahezu dokumentarisch, wenn mehrere Protagonisten auf einem Floß durch das versunkene Rotterdam rudern.

Anzeige Anzeige

Nicht erwarten sollte man ein Special-Effects-Donnerwetter in Hollywood-Manier, auch kein erzwungenes Happy End. „Wenn die Deiche brechen“ zeigt realitätsnah die Katastrophe und vor allem deren Folgen. „Wir sind doch keine Flüchtlinge“, sagt Teenager Naomi Wienesse (Roos Dickmann), als ihre Familie in eine Notunterkunft eingewiesen wird. Die Flüchtlinge, das waren immer die anderen, die Ausländer. Nun sieht man Flamen und Niederländer, wie sie zu Fuß in langen Kolonnen südwärts streben, in der Hoffnung auf Rettung und Hilfe. Viele brauchen eine Weile, um zu begreifen, dass der Lebensstil mit den Verhaltensmustern einer Wohlstandsgesellschaft der Vergangenheit angehört.