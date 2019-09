Osnabrück . Anna Maria Mühe, August Diehl, Birgit Minichmayr, Ernst Stötzner und weitere Schauspieler erzählen die Anfangsgeschichte des Bauhauses in einem ZDF-Sechsteiler. Die neue Zeit, ab 5. September, 20.15, Arte, und ab 15. September, 22.15 Uhr, ZDF.

Walter Gropius und Dörte Helm? Es ist ein Gerücht, das Lars Kraume, Judith Angerbauer und Lena Kiessler in ihrem Drehbuch über das Bauhaus in Weimar in den Fokus rücken. Ob die beiden wirklich ein Paar waren, ist ungeklärt. Im Sechsteiler des ZDF verkörpern Anna Maria Mühe und August Diehl die Studentin und den Gründer der Schule, die sich aneinander abarbeiten – und damit das gesellschaftliche Bild von Frauen und Männern in der damaligen Zeit thematisieren. Die einen wollten alte Rollenmuster ablegen. Die anderen hielten eisern daran fest.

Der Sechsteiler erzählt die Geschichte des Bauhauses mit seinen berühmten Lehrmeistern wie Johannes Itten (Sven Schelker), Lyonel Feininger (Ernst Stötzner) und Paul Klee (Marek Harloff) und Schülern wie Gunta Stölzl (Valerie Pachner) und Marcel Breuer (Ludwig Trepte). Eingebettet ist die Handlung in die damaligen politischen Entwicklungen und eskalierenden Auseinandersetzungen. Vielfältig und interessant ist das zu sehen, nicht alles aber wird stimmig erzählt, manches wirkt hölzern. Allem voran bewirkt das die Maske des alten Walter Gropius. Der erhält Besuch von der Journalistin Stine Branderup (Trine Dyrholm) und erzählt im Interview in Rückblicken die Anfangsjahre seiner berühmten Schule.

Vier von sechs Punkten