„Man muss auch mal was Verrücktes tun!“ Diesen Rat, sagt Marie Bäumer, hat sie schon von ihrer Mutter gehört. Und seit sie mit Detlev Bucks „Männerpension“ (1995) berühmt geworden ist, hat die Schauspielerin tatsächlich immer wieder Neuanfänge gewagt. Von Bully Herbigs Mainstream-Humor („Der Schuh des Manitu“, 2001) wechselte sie zu Oskar Roehlers hartem Autorenkino („Der alte Affe Angst“, 2003). Sie war die Buhlschaft in Salzburg. Und nachdem sie bis zum Abwinken auf ihre Ähnlichkeit zu Romy Schneider angesprochen wurde, hat sie die Überschauspielerin dann selbst verkörpert – und mit dem Schneider-Porträt in Emily Atefs „3 Tage in Quiberon“ (2018) Diane Kruger beim Deutschen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin überrundet.

Schauspieltraining als Arbeit am Ich

Auch Schauspielunterricht gibt Marie Bäumer schon seit vielen Jahren. Und dabei kam ihr eine Idee: „In meinem Beruf geht es um den Ausdruck des Körpers“, erklärt sie im Gespräch. „Und ich wollte überprüfen, ob meine Arbeit auch Menschen außerhalb des Schauspielerberufs Werkzeuge an die Hand geben kann. Das habe ich erst spielerisch mit Freunden und Bekannten ausprobiert. Und weil die Resonanz so stark war und es mir viel Spaß gemacht hat, habe ich das Atelier Escapade gegründet.“ An mehreren Standorten in Deutschland und Frankreich bietet die Schauspielerin unter diesem Namen Kurse zur Persönlichkeitsentwicklung an; in München veranstaltet sie in Kooperation mit der Cavalluna-Show auch Pferde-Mediationen.

Warum Escapade? „Das Atelier habe ich vor gut zwei Jahren gegründet. Der Motor war, meinen Träumen und Visionen in meinem Leben zu folgen und sie umzusetzen“, antwortet Bäumer. „Startet eure persönliche Escapade!“, lautet nun ihre Einladung an die Teilnehmer: „Es gilt, einen Sprung aus der gewohnten Fassung zu wagen. Im Pferdesport bezeichnet das Wort auch eine Hindernisverweigerung – und die halte ich in manchen Lebenssituationen gar nicht für schlecht, kommt man sich dabei doch oft einen Schritt näher.“ Im Kern geht es Bäumer darum, die „Umsetzungskraft“ freizulegen. Ihre Kurse sind für Frauen und Männer und Menschen jeden Alters offen. Viele, sagt sie, sind zwischen 40 und 60 Jahren alt. Eine Lehrerin war bei ihr, die mit den Schülern über den Körper arbeiten will. Ein Pastor, der auf dem Podium freier sprechen möchte. Ein Produzent, dem es an Entscheidungsstärke fehlt. „Ich erlebe oft Menschen voller Träume, die ihre Pläne dennoch oft nicht umsetzen können, oder nicht so, dass es sie wirklich erfüllt und froh macht“, sagt Bäumer.

Escapade: Das Buch zum Kurs

Wie all das funktioniert, hat sie jetzt in einem Buch aufgeschrieben. Es heißt ebenfalls „Escapade“ und ist ab dem kommenden Montag im Handel. Als sie im Frühjahr zum Gespräch darüber einlädt, ist es noch gar nicht fertig. Im Club-Raum des Berliner Restaurants Borchardt liegen Dummy-Ausgaben. Eine unfehlbare Umsetzungsmaschine ist die Autorin also auch nicht – was ja nur sympathisch ist. Dass wir Journalisten deshalb völlig unbedarft antreten, gleicht Bäumer durch ihren zupackenden Gesprächsstil aus. Als wir gerade über die zwei Körperachsen reden, über die für den Westen typischen Blockaden und über Bäumers Kniffs und Tricks zur Öffnung des „hinteren Raums“, scheint sie den ratlosen Blick ihres Gegenübers zu bemerken – und sagt einfach: „Probieren Sie’s mal aus“.

Und schon stehen wir gemeinsam zwischen gediegenen Ledersesseln und bewegen das Becken in experimentelle Fehlstellungen. An ihren Kursen, das hatte sie vorher erwähnt, nehmen regelmäßig auch Journalisten teil. „Wenn das Becken nicht über den Füßen platziert ist, also keine Verbindung zum Zentrum des Körpers da ist, verlieren wir an Entscheidungskraft“, sagt Marie Bäumer nun. „Wenn Sie das Becken jetzt ein winziges Stückchen nach hinten nehmen, kommt fast automatisch ein erleichterter Ausatmer. Ihre Knie sind beweglich und Ihr Oberkörper ist frei – und das ist wichtig, um emotional mit anderen in Kontakt zu treten. Jetzt sind Sie bereit, in alle Richtungen frei zu agieren und einen Fokus zu setzen.“ Es stimmt: Mit vorgestellter Hüfte hatte die Gesprächsatmosphäre ganz entschieden etwas Gezwungenes. In gerader Haltung geht’s gleich wieder viel besser.

Marie Bäumer: „Escapade: Der Aufbruch in die Freiheit. Gräfe und Unzer. 200 Seiten. 19,90 Euro.

