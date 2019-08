Osnabrück. Der Kika zeigt eine Achtteilige Serie zum zweiten Weltkrieg. Sie soll auch Jüngere an das Thema heranführen.

Öffentliche Auftritte von Florian Lukas gibt es nur wenige. Er ist weder bei Instagram noch bei Facebook aktiv, ist selten zu Gast in Talkshows, lässt sich kaum vor der Kamera interviewen. Eine bewusste Entscheidung? „Absolut“, erklärt Lukas. „Ich finde, die Welt ist viel zu laut und überfüllt mit Leuten, die nichts zu sagen haben. Ich mache meine Arbeit und spreche durch meine Rollen. Diese haben oft etwas mit mir zu tun, und das reicht mir eigentlich, um in der Öffentlichkeit zu sein.“

In verschiedenen Genres ausprobiert

Betrachtet man Lukas’ Rollen, scheint der 46-Jährige tatsächlich eine ganze Menge zu sagen zu haben: Kaum ein Schauspieler wird so vielseitig eingesetzt wie Lukas. In Absolute Giganten (1999) noch der coole Junge von nebenan, spätestens seit der DDR-Tragikomödie Goodbye Lenin (2003) eingetaucht in historische Materien, mit Weissensee (2010–2018) einem generationenübergreifenden und mit Grand Budapest Hotel (2014) einem internationalen Publikum bekannt, hat Florian Lukas sich in den verschiedenen Genres ausprobiert – ein Privileg, das dem Schauspieler bewusst ist: „Ich fühle mich am wohlsten, wenn es nicht steht. Wenn es in Bewegung ist. Es dürfen ja so wenige Schauspieler so viel ausprobieren und so viel zeigen“, erklärt er. „Ich habe Lust, die größten Quatschkomödien zu drehen oder die traurigsten Geschichten – aber einfach nur, weil mir sonst echt langweilig ist.“

Den Moment festhalten

Lukas selbst sieht die Entwicklungen, die er als Schauspieler über die Jahre erlebt hat und die auch seine Rollen prägen: „Absolute Giganten ist über 20 Jahre her. Das kann ich heute nicht mehr spielen, dazu bin ich viel zu alt. Das war eben genau der Moment.“ Den Moment festzuhalten – eine spezifische Fähigkeit des Films, die Lukas an seinem Beruf besonders schätzt. Absolute Giganten sei dafür ein sehr gutes Beispiel: „Die besten Momente, die wir in dieser Zeit hatten, die sind alle auf Film. Und die haben wir geteilt, mit den Menschen, die diesen Film lieben, als Teil ihres Lebens.“

In seiner Filmografie kehrt Lukas immer wieder zu historischen Stoffen zurück. „Das ist ein persönliches Interesse, das sich zufälligerweise damit überschneidet, dass Leute mich in dieser Art von Filmen sehen mögen. Mich interessiert, was uns mit vorherigen Generationen verbindet, und mich fasziniert der Gedanke, dass wir sie sind und sie wir. Dass wir einfach nur in verschiedenen Zeitabschnitten leben“, erzählt Lukas. Genau diese Idee steckt hinter der Serie „Der Krieg und ich“, die ab diesem Samstag im Kika laufen wird: „Der Zweite Weltkrieg. Kinder wie wir haben ihn vor langer Zeit erlebt.“ Dieser Sprechertext taucht immer wieder auf in der Serie, in der Florian Lukas zu sehen sein wird.

Tagebücher und Biografien

Die acht verschiedenen Folgen berichten länderspezifisch von Schicksalen, die Kinder im Zweiten Weltkrieg durchleben mussten: vom Jungen, der in die Hitlerjugend möchte, aber enttäuscht wird, bis zum Mädchen, das aus der Sowjetunion fliehen muss. Die Geschichten basieren auf Tagebüchern und Biografien von Kindern aus ganz Europa. „Es ist mir ein Anliegen, darüber zu erzählen. Ich glaube, dass es viel bringt, wenn Kinder solche Projekte sehen und vielleicht nicht alles verstehen, aber doch irgendwie spüren, was da passiert – und damit dann besser umgehen können“, so Lukas.

Das Aussterben der Zeitzeugen, weltweite populistische Bewegungen – es scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, auf diese Art unsere Erinnerungskultur kindernäher zu gestalten, oder? „Nein, glaube ich nicht. Es ist immer wichtig zu verstehen, wo wir herkommen und wer wir sind. Die Umstände sind manchmal vermeintlich ähnlich, aber eigentlich sind die Grundmechanismen die gleichen. Wir machen es uns zu einfach, wenn wir die damaligen Geschehnisse auf die heutigen Entwicklungen projizieren“, findet Lukas.

Ab Herbst wird „Der Krieg und ich“ auch im Ersten zu sehen sein. „Die Intention ist, dass man die Serie gemeinsam anschaut. Das ist, was ich mir wünsche. Dass Eltern mit ihren Kindern ins Gespräch kommen“, sagt der Vater von zwei Töchtern.