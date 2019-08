Berlin. RTL zeigt die Nacht der Rosen nicht. Tim braucht Bedenkzeit. Hat Keno die "Bachelorette 2019" schon gewonnen?

Bravo, bravo, bravo! Die vorletzte Nacht der Rosen überbietet alles, was RTL in all seinen „Bachelor“-Formaten bisher geliefert hat. Die Show läuft am Mittwochabend ab 20.15 Uhr. Wenn Sie sich die Spannung erhalten möchten, steigen Sie jetzt besser aus. Wenn nicht, lesen Sie hier, wie „Die Bachelorette“ eine Woche vor dem Finale den Begriff Spannung völlig neu definiert.

So läuft die vorletzte Nacht der Rosen

Die Dreamdates liegen hinter Marco, Gerda, Keno und Tim. In gewohnter Geschäftsmäßigkeit hat die Bachelorette jeden Mann ein bisschen geküsst – nicht ohne sich vorher zu erkundigen, ob bei den Männern überhaupt schon Gefühle aufgekommen sind. Auf drei fade Übernachtungen folgt die Nacht der Rosen. Zwei Blumen hat Gerda zu vergeben, die erste geht an Keno. Dann bittet sie Tim zu sich. Kurz setzt die Kamera den Fokus auf Marcos gerötete Augen: Er ist damit raus. Und ab hier schreiben wir mit:

Gerda: Tim, möchtest du nach vorne kommen? Ich mag total, dass du immer offen über deine Gefühle redest. Das bedeutet mir sehr viel. Und ich finde, unsere Beziehung hat sich in der letzten Zeit sehr weiterentwickelt. Das war von Anfang an für mich was Besonderes und deshalb wollte ich fragen, ob du die Rose annehmen möchtest.

Tim: Ähem. Ähm.

Gerda: Oder möchtest du noch mal kurz mit mir unter vier Augen reden?

Tim: Können wir machen.

Die beiden ziehen sich zurück. Tim druckst rum und spricht dann einen an Laschheit nicht zu überbietenden Satz.

Tim: Irgendwie war eine Distanz zwischen uns, die irgendwie so nicht hätte da sein sollen. Ich hatte immer so das Gefühl, dass ich irgendwie dein Herz erobern könnte. Aber so, bei dem Dreamdate, hatte ich das Gefühl dann irgendwie nicht mehr, dass ich das irgendwie schaffen könnte.

Gerda unterbricht den stammelnden Polizisten. „Ich möchte das einfach nicht wegschmeißen, nur weil das Dreamdate jetzt vielleicht nicht perfekt war“, sagt sie. „Ich weiß, dass zwischen uns was ist.“ Umschnitt auf Keno und Marco, die wie bestellt und nicht abgeholt noch immer am Rosen-Schafott stehen. „Was kommt jetzt?“, flüstert Keno. „Ich habe keine Ahnung“, stöhnt Marco. – Und damit geht RTL in den Abspann! Die vorletzte Nacht der Rosen wird in dieser Woche nicht zu Ende erzählt. Chapeau!

Der Langweiler als Suspense-Highlight

Seit Wochen steuert die „Bachelorette 2019“ auf das vorhersehbarste Finale aller Zeiten zu. Mit Marco ist, warum auch immer, weiterhin ein Kandidat im Rennen, bei dem selbst Gerda das „gewisse Etwas“ fehlt. Und Tim geht so massiv auf Distanz, dass die Bachelorette ihn vor der Umarmung erst noch zu sich bitten muss. Den einen will sie nicht, der andere will nichts von ihr. Was für ein Debakel. Die Regie muss verzweifelt sein.

Der einzige, bei dem so etwas wie gegenseitiges Interesse besteht, ist der Ostfriese Keno. Kein Mensch kann seinen Sieg bezweifeln. Wie soll man bei so einer Katastrophe noch Neugier auf die letzte Rose schüren? RTL gelingt es in einem brillanten Schachzug. Ausgerechnet Tims blamables Zögern macht der Sender zum nie dagewesenen Suspense-Moment wird. Geht er freiwillig? Hat Keno damit schon gewonnen? Kommt Tim zurück, um sich erst nächste Woche abwatschen zu lassen? Gibt Gerda dem Mann, der sie nicht will, am Ende sogar die letzte Rose? Schmeißt die Bachelorette sogar selbst noch hin? Im Teaser erscheint selbst das möglich, als Gerda die eisigen Worte spricht: „Wenn’s am Ende so sein sollte, dass ich hier allein rausgehe, dann gab es in diesem Format auch nicht den richtigen Partner für mich.“ Die Kuppel-Show kollabiert – und RTL macht aus dem Scheitern einen einzigartigen Triumph. Wir verneigen uns.

