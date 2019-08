Osnabrück. Eine junge Frau Mitte zwanzig und die Frage nach dem Sinn des Lebens. Das ist der Stoff für den Film "Golden Twenties" mit Henriette Confurius.

Gerade hat Ava (Henriette Confurius) mit Mitte zwanzig ihr Studium abgeschlossen. Aber wie es nun in ihrem Leben weitergehen soll, weiß sie noch nicht so recht. Daher zieht sie erstmal wieder bei ihrer Mutter (Inga Busch) ein. Avas Eltern leben getrennt. Doch als sie in ihrem alten Zuhause ankommt, fehlt von der Mutter zunächst jede Spur und noch schlimmer: Das alte Kinderzimmer wurde zur Abstellkammer umfunktioniert. Ein fröhliches Willkommen geht anders. Zu allem Überfluss hat die beste Freundin aus dem Studium erst nach dem Sommersemester wieder Zeit für einen Besuch. Und auch mit den alten Freunden von früher ist Ava scheinbar nicht mehr auf der selben Wellenlänge.

Als dann das Bewerbungsgespräch am nächsten Tag schon nach zwei Minuten mit der Erklärung endet, dass es eigentlich gar keinen Job gibt, scheint Avas Lebensweg völlig den Kurs zu verlassen. "Warum haben Sie mich dann überhaupt eingeladen?", fragt Ava. "Ich sag das den Bewerbern immer gerne selbst", antwortet die Personalerin, "ist persönlicher". Erst als Ava dann doch noch eine Anstellung als Hospitantin am Theater findet keimt wieder etwas Hoffnung auf. Obwohl im Job vieles nicht optimal läuft, der junge Schauspieler Jonas (Max Krause) hat es ihr angetan...

Mit ihrem Film schafft Regisseurin Sophie Kluge ein interessantes Porträt einer Generation, der, wie man so schön sagt, alle Türen offen stehen und in der dennoch viele noch nicht so recht wissen, wohin es für sie im Leben geht. Dies unterstreicht etwa die Szene in der Ava Jonas fragt: "Wusstest du eigentlich schon immer, dass du Schauspieler werden willst?" "Ja, klar!", antwortet er. "Ich glaube ich habe so eine Leidenschaft gar nicht", gesteht daraufhin die Mittzwanzigerin.

Besonders betont wird dies zusätzlich durch Szenen wie die, in der sich die allein gelassen gefühlte Ava in den Fensterrahmen ihres vollgestellten Zimmers setzt und träumerisch aus dem Fenster blickt. Regisseurin Sophie Kluge verzichtet dabei bewusst auf dramatische Musik, was der Szene noch mehr Authentizität verleiht. Auch Schauspielerin Henriette Confurius kauft man ihre Rolle ohne nachzudenken ab, ohne dass sie in einer einzigen Szene dramatische Tränen vergießen muss.

Oberflächlich betrachtet fragt man sich zwischendurch fragt, wohin der Film eigentlich abzielt, scheint er sich durch bloß um Belanglosigkeiten zu drehen. Doch auf den zweiten Blick ist der Regisseurin mit "Golden Twenties" ein Film gelungen, der einige Fragen des Erwachsenwerdens wunderbar beantwortet: Jeder muss auch mal Fehler machen, um seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Und mit diesen Erfahrungen sammelt man den nötigen Mut, um sich gegen alle Widerstände aufzulehnen.

Golden Twenties . D 2019. R: Sophie Kluge. D: Henriette Confurius, Max Krause, Inga Busch. Verleih: 20th Century Fox. 91 Min. Keine Altersbeschränkung.