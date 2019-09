Osnabrück. Früher nannte man sie Chaoten. Heute ist das Messie-Syndrom eine anerkannte psychische Störung. Und wie jede Störung kann sie prinzipiell heilen. Wenn man denn wirklich will.

Über Messies, die ihre Wohnung zumüllen, liest man oft. Auch Filme über sie liefen schon einige. Aber dieser hier ist doch etwas anders. Die Frage ist nämlich nicht nur: Wie und warum kommt man da rein, sondern viel wichtiger: Wie kommt man da raus?

Entgegen den üblichen Klischees vom Unterschichten- oder Asozialenphänomen, sind die drei Messies, die hier vorgestellt werden, sind nicht sozial schwach, im Gegenteil. In ihren Berufen sind Eleonore und Peter absolut organisiert und anerkannt; Marie (80) stammt aus dem Bildungsbürgertum, hat lange in Rom als Bibliothekarin gearbeitet, spricht wohlformuliert und gut durchdacht.

Wahrscheinlich weil alle drei so reflektiert sind, holen sie sich Hilfe – so wie man es bei jeder psychischen Störung tun kann. Aber genau wie etwa bei Suchterkrankungen wird erst dann nach Hilfe gesucht, wenn der Leidensdruck groß genug ist. Wenn es jemand wirklich stört, keinen Besuch empfangen zu können – noch nicht mal die eigene Mutter. Wenn der jugendliche Sohn keine Freunde mitbringt, weil ihm der Zustand der Wohnung zu peinlich ist.

Und wenn man zu dem Schluss kommt, dass es gut so ist, wie es ist? Dass man all die Sachen, die man besitzt, liebt? Dann soll es eben so bleiben, sagt Marie, quetscht sich auf eine schmale Liege zischen Bücherstapeln und liest zufrieden die „Zeit“.

Vier von sechs Sternen

37° Zuhause im Chaos. Messies räumen auf. Dienstag, 03. September 2019, 22:15 Uhr im ZDF