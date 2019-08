Berlin. Der Schwede PewDiePie hat als erste Einzelperson 100 Millionen YouTube-Abonnenten. Die Zahl steht für eine triumphale Niederlage.

Der YouTube-Kanal von PewDiePie hat die Marke von 100 Millionen Abonnenten überschritten. Der Schwede, der mit bürgerlichem Namen Felix Kjellberg heißt, erreicht damit als erste Einzelperson eine neunstellige Anhängerschaft. Außer dem PewDiePie ist das bislang allein dem indischen Unternehmen gelungen, das den Musik- und Bollywood-Kanal T-Series betreibt. Der Schwede ist vor allem für Gameplays bekannt, also für kommentierte Videospiel-Mitschnitte. Die Einnahmen aus den Videos haben den 29-Jährigen zum Millionär gemacht.



#SubscribetoPewDiePie: Die Kampagne

Die beiden erfolgreichsten Kanäle im Video-Netzwerk hatten ein Jahr lang um den Rekord gerungen. Nachdem T-Series den Schweden in der Rangliste überholt hatte, warb dieser unter dem Hashtag #SubscribetoPewDiePie („Abonniert Pewdiepie“) für sein Angebot. Die Folge war eine massive Fan-Kampagne, die PewDiePies Zahlen sprunghaft wachsen ließ.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen mit T-Series hat der Schwede vorerst verloren; derzeit liegt er mit 100,3 Millionen Abonnenten deutlich hinter dem Konkurrenten, der auf 109,7 Millionen kommt. (Stand 26. August 2019.) Tatsächlich kann man die Kampagne aber kaum anders denn als spektakulären Triumph beschreiben, zumindest den Zahlen nach: Am 29. August 2018, dem Tag seines Aufrufs lag PewDiePies Kanal noch bei 65,6 Millionen Abonnenten. Das lässt sich einer Übersicht des Analysedienstes „Socialblade.com“ entnehmen.

Christchurch-Attentäter warb für PewDiePie

Mit dem Attentat im neuseeländischen Christchurch fiel im März dieses Jahres ein Schatten auf die Aufholjagd. Der Rechtsterrorist, der in zwei Moscheen 51 Menschen tötete, hatte bei der Live-Übertragung seiner Morde auch die Parole „Subscribe to PewDiePie“ ausgesprochen. Kjellberg distanzierte sich, ließ seine Kampagne aber noch mehrere Wochen weiterlaufen. Die Kritik an der Entscheidung zahlte auf ein ohnehin ambivalentes Image ein: Nachdem ein Bericht des „Wall Street Journals“ dem YouTuber vorwarf, mit antisemitischen Witzen zu kokettieren, hatten vor zwei Jahren wichtige Partner wie Disneys Tochterunternehmen Maker Studios und Google Verträge mit dem Internet-Star gekündigt.

