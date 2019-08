Osnabrück. Alarmiert von Mutter Renate (Michaela May) eilt die ganze Familie ans Sterbebett von Kurt Lehmann (Michael Gwisdek). Doch der überlebt den Herzinfarkt.

Auf Mallorca scheint die Sonne. Deshalb zieht es Millionen Touristen Jahr für Jahr dorthin. Und auch Filmteams trifft man dort oft: Gutes Wetter, schöne Landschaft – da sind perfekte Bilder garantiert. Meistens. „Ich habe schon oft auf Mallorca gedreht“, sagt Michaela May im Gespräch mit unserer Redaktion. „So schlecht war das Wetter noch nie.“ Im Oktober/November 2018 wurde gedreht. „Genau zu der Zeit, als es die großen Unwetter gab, bei denen sogar Menschen zu Tode gekommen sind.“

Für die Dreharbeiten war das eine besondere Herausforderung, denn die Zeitpläne sind eng. „Wir haben im Minutentakt abgebrochen, uns in Zelte oder ins Hotel zurückgezogen, wieder angefangen“, sagt Michaela May und nimmt es mit Professionalität. „50 Prozent unseres Berufes ist Warten“, sagt die Schauspielerin, die seit mehr als 50 Jahren vor der Kamera steht. „Und dann musst du adhoc in der Sekunde voll da sein."

Dem Film haben die Wetterkapriolen nur bedingt geschadet. „Ich war erstaunt, was sie im Schnitt noch rausgeholt haben“, sagt May. Trotzdem bleibt beim Zuschauen ein vages Gefühl, dass nicht immer alles rund lief beim Drehen; zu sprunghaft ist die Geschichte manchmal erzählt, zu unvermittelt sind manche Übergänge. Wahrscheinlich ist auch das Drehbuch von Maria von Heland, die auch Regie führte, Schuld. Es ist überfrachtet mit Personen, die ihre je eigenen Beziehungsprobleme, Geldsorgen, Erziehungsstress und Verletzungen mitbringen.

Dabei sind die Grundidee und auch die Filmbesetzung eigentlich gut: Kurt Lehmann (Michael Gwisdek) und seine Frau Renate (Michaela May) leben seit Jahren ein wohlhabendes Rentnerleben auf ihrer Finca auf Mallorca. Ihre drei Töchter, die alle ihr eigenes Päckchen zu tragen haben, sehen sie selten. Eines Tages bricht Kurt mit einem schweren Herzinfarkt zusammen. Die Töchter werden alarmiert und eilen, teils mit Kind, ans Sterbebett – das Erbe fest im Blick. Bis Kurt im Krankenhaus die Augen aufschlägt: „Der Arzt hat gesagt, dass du das nicht überleben wirst.“ – „Da hat er sich aber getäuscht.“

Und in noch einer Sache haben sich die Angehörigen getäuscht: Als Kurt bewusstlos ist, gesteht ihm Gattin Renate etwas, das ihr seit 40 Jahren auf der Seele liegt: „Rebecca ist nicht von dir!“ Rebecca (Sandra Borgmann), die Jüngste und Lieblingstochter, ist Frucht eines Seitensprungs. Und Kurt hat’s im Tiefschlaf gehört. Doch er ist selbst nicht der Treueste: Er hat mit der viel jüngeren Carla (Natalia Wörner) etwas laufen.

„Das kann schon sein, dass man sich in so vielen Ehejahren das ein oder andere verschwiegen hat oder verzeihen muss“, sagt Michaela May. „Dann kommt es darauf an, wie viel an tiefer Ur-Liebe noch da ist. Man will vielleicht nicht all die guten Jahre wegwischen, auch wenn man im Augenblick sagt: Es geht nicht mehr!“ So wie Renate es tut. Als sie von Kurts Beziehung zu Carla erfährt, packt sie die Koffer. „Ich will mich scheiden lassen. Ein klares Ende, das wünsche ich mir“, sagt sie ihren entsetzten Töchtern.

Eltern sollten die Familie zusammenhalten

Die sind letztlich keine Hilfe, denn sie haben genug mit sich selbst zu tun. Und offenbar weder engeren Kontakt zu den Eltern noch untereinander. Das ist etwas, was Michaela May, selbst Mutter zweier Töchter, nicht verstehen kann. „Es liegt eben doch meist an den Eltern, die Familie zusammenzuhalten“, sagt sie und freut sich, dass gerade eine ihrer Töchter zurück nach München gezogen ist, wo die gebürtige Münchnerin Michaela May seit jeher lebt. „Bei uns ist gerade eine Menge los mit zwei, bald drei Enkelkindern. Ich finde es ganz wichtig, dass wir engen Kontakt untereinander haben.“ An Weihnachten und an Geburtstagen sowieso. „Sich wie Kurt und Renate ganz ins Private nach Mallorca zurückzuziehen, das finde ich egoistisch.“

Erst in der zweiten Hälfte schafft es der Film, sich auf das Paar Michael Gwisdek und Michaela May zu fokussieren und statt auf viele kleine Problemhäppchen auf wichtige Fragen zu setzen: Auf Leben und Tod und auf das, was zählt, wenn es dem Ende zugeht. „Denk an dein Herz“, mahnt die Tochter, als der Vater sich zu sehr anstrengt. „Ich denke schon die ganze Zeit an mein Herz. An nichts anderes.“ Und Michaela May sagt: „Der Tod ist nun einmal der finale Moment im Leben. Und beim Spiel taucht man für einen Moment auch voll in die Situation und das tiefe Gefühl der Trauer ein. Aber glücklicherweise ist das in unserem Beruf dann letztendlich ja nur ein Spiel.“

So einfach stirbt man nicht. Am Donnerstag, 29. August 2019, um 20.15 Uhr im ZDF