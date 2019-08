Osnabrück. In der Episode „Körper und Geist“ aus der Reihe „Die Eifelpraxis“ (Das Erste, Freitag, 20.15 Uhr) dreht sich diesmal alles um das Thema Personalknappheit und natürlich um die sympathischen Figuren rund um die herzensgute Protagonistin Vera Mundt (Rebecca Immanuel).

Wie kann man nur so verdammt stur sein? Obwohl sie unter einen schweren Lungenkrankheit leidet, weigert sich Landwirtin Bärbel Kuhn (Gitta Schweighöfer) standhaft, das Beatmungsgerät anzulegen. Noch schlimmer ist nur ihr Sohn Simon (Enno Hesse). Ein echter Kerl wie er braucht keinen Arzt. Alle Anzeichen einer möglichen Multiplen Sklerose ignoriert er, bis gar nichts mehr geht. Und auch sonst haben Versorgungsassistentin Vera Mundt (Rebecca Immanuel) und ihr Chef Chris Wegner (Simon Schwarz) alle Hände voll zu tun. Als Wegner zu allem Überfluss auch noch einen Unfall erleidet, gerät selbst die superstarke Vera an ihre Grenzen...

Die Episode „Körper und Geist“ aus der Reihe „Die Eifelpraxis“ steht diesmal ganz unter dem Zeichen von allgegenwärtiger Personalknappheit. In der Praxis. Auf dem Bauernhof. Und im nahe gelegenen Restaurant. Aber natürlich weiß Autorin Kirsten Peters auch dieses sehr reale Problem möglichst unterhaltsam in den von Kerstin Ahlrichs locker inszenierten Familienfilm einzuflechten. Letztendlich sind es sowieso die sympathischen Figuren rund um die herzensgute Vera, die all die kleinen Geschichten rund um die „Eifelpraxis“ am Leben erhalten. Mehr braucht es auch gar nicht am Freitagabend im Ersten.

Wertung: 4 von 6 Sternen.

„Die Eifelpraxis – Körper und Geist“. Das Erste, Freitag, 30. August, 20.15 Uhr.