Osnabrück. Der Sechsteiler „Love Rituals“ (Arte, ab Mittwoch, 21.35 Uhr) lässt Charlotte Roche als Kulturbeauftragte in Sachen Sex und Liebe durch die Weltgeschichte reisen und im Schnodderton interessante Erkenntnisse zur natürlichsten Sache der Welt vermitteln.

50 Jahre nach der „Sexuellen Revolution“ und im Internet-Zeitalter der totalen Transparenz scheint es mit dem Thema Liebe und Sexualität noch komplizierter bestellt zu sein, als jemals zuvor. Was liegt da näher, als mit Charlotte Roche die Fachfrau für menschliche „Feuchtgebiete“ auf eine Weltreise zu schicken, um zu erforschen, wie es sich denn anderswo mit der „Magie des Zusammenseins“ und der Kulturgeschichte ritueller Liebespraktiken verhält?

Den Auftakt macht Japan – natürlich zur Zeit des Kirschblütenfestes, wenn die Frühlingsgefühle erwachen. Während Roche zunächst mit Fragen zu Sexualität und Partnerschaft in einem öffentlichen Park junge Menschen zum Kichern bringt, erhält sie bald darauf auf dem Weg zu einem Phallus-Festival Unterstützung des japanischen Publizisten Kyoichi Tsuzuki. Der klärt dann auch darüber auf, wie die einstige sexuelle Freizügigkeit in Japan durch die wachsende Christianisierung im 19. Jahrhundert ins Gegenteil verkehrt wurde. Lassen sie sich nicht vom Schnodderton der reisenden Präsentatorin Roche in die Irre führen – der Sechsteiler von Autorin Michaela Vieser verschafft tatsächlich ernsthafte und interessante Einblicke in die kulturelle Vielfalt der natürlichsten Sache der Welt.

Wertung: 4 von 6 Sternen.

„Love Rituals – Mit Charlotte Roche in...“. Arte, Mittwoch, 28. August (Teil 1-2), ab 21.35 Uhr. Die Teile 3 bis 6 laufen am Donnerstag (Nacht zu Freitag) um 00.15, Freitag um 23.55, Samstag um 22.55 und Sonntag um 23.40 Uhr. Alle Episoden stehen bis Ende November in der Arte-Mediathek.