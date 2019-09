Osnabrück . Jule Böwe, Simon Schwarz, Andrea Sawatzki und Branco Samarovski glänzen in einer Komödie mit überraschenden Wendungen. Nimm du ihn. 20.15 Uhr, 4. September, ARD

Ob er etwas fühlen würde, so vater-tochter-mäßig, fragt Mareike (Andrea Sawatzki) ihren Vater. Doch auch ihr Erzeuger Xaver (Branco Samarovski) spürt nichts, kurz nachdem sich die beiden auf dem Amt kennen gelernt haben. Nach 50 Jahren zu erfahren, dass der eigene Vater doch nicht tot ist, wie von der Mutter behauptet, ist heftig. Entsprechend irritiert reagieren Mareike, Dietrich (Simon Schwarz) und Felicitas Reber (Jule Böwe). Also siezen sie Xaver und wollen ihn in ein Heim abschieben. Aber der bis eben noch Verschollene hat andere Pläne, die er mit aller Selbstverständlichkeit verfolgt, ohne sich vom aufgeregten Geflattere seiner Brut aus der Ruhe bringen zu lassen. Er schafft Fakten durch Taten.

Herrlich unaufgesetzt spielen sich vor allem Jule Böwe, Simon Schwarz und Branco Samarovski durch diese Komödie. Die zeigt nach dem Buch von Bert Koß und Michael Hofmann Wendungen, die nicht vorhersehbar sind und bietet Sätze wie: „Mein Körper hat mich schwer enttäuscht. Es riecht nach baldiger Trennung.“ Und „Wir sind nicht nett. Wir sind deine Familie.“ Xaver findet kreative Lösungen für die seltsamen Anwandlungen seiner Kinder, die im Lauf des Films begreifen, dass es nicht ihr Vater ist, mit dem etwas nicht stimmt.

Fünf von sechs Sternen