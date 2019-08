Mainz. Deutschlands Schlagerqueen hat sich rar gemacht in letzter Zeit: Seit sie im Januar eine längere Auszeit von ihrer Bilderbuchkarriere ankündigte, ist Helene Fischer („Atemlos“) weitgehend von der Bildfläche verschwunden. Doch jetzt meldet sich die 35-Jährige zurück: An diesem Samstag (20.15 Uhr) zeigt das ZDF den 135-minütigen Musikfilm „Helene Fischer – Spürst Du das?“ mit Höhepunkten eines Konzerts im Hamburger Volksparkstadion.

