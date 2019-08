Osnabrück . Einblicke in die Strukturen der Cosa Nostra bietet die Dokumentation von Mosco Levi Boucault, die Arte zeigt.

Die Dokumentation stammt aus dem Jahr 2013. Aber auch sechs Jahre später ist „Corleone. Pate der Paten“ nicht weniger interessant als deutsche Erstausstrahlung bei Arte zu sehen. Denn der zweiteilige Film von Mosco Levi Boucault zeigt die Strukturen der Cosa Nostra. Übersetzt heißen die Wörter „Unsere Sache“. Was es bedeutet, wenn jemand versucht, dort einzudringen, ihre Strukturen zu zerstören oder wenn ein Mitglied sich nicht an die Regeln hält, bewies Salvatore „Totò“ Riina blutig. Der Mafiaboss hat im Laufe seines Lebens 40 Menschen ermordet und bis zu 4000 umbringen lassen, die sich ihm in den Weg stellten.

Vor Gericht beschrieb er sich als Sohn eines armen Bauern, als einfacher Familienvater, der „solche“ Dinge niemals tun würde. Dabei war längst erwiesen: Mit 52 Jahren hat Riina sich durch Mord und Terror zum unumschränkten Herrscher der sizilianischen Mafia gemacht. 20 Jahre lang setzte er sich durch, bis die Polizei ihn fassen konnte. Sind Spielfilme über die Cosa Nostra schon spannend, so ist es diese Dokumentation erst recht. Denn sie legt dar, mit welcher Strategie nicht nur die Mafia, sondern auch Richter und Polizei vorgehen.

Im Anschluss an den ersten Teil „Macht durch Blut“ zeigt Arte den zweiten „Der Fall“.

Corleone. Pate der Paten. 27. August, 21.45 Uhr, Arte