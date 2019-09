Osnabrück. Der Tatort heute Abend kommt aus Ludwigshafen uns ist der 69. Fall für Lena Odenthal (Ulrike Folkerts). „Maleficius“ ist ein Sciencefiction-Krimi um einen Hirnforscher, dargestellt vom früheren Tatort-Kommissar Sebastian Bezzel. Der spielt ein bisschen den Frankenstein vom Rhein.

Es ist noch nicht mal ein Jahr her, da schien Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) zu alter Stärke zurückgefunden zu haben: Kurz vor Weihnachten flimmerte der 68. Tatort mit der Ludwigshafener Kommissarin über den Bildschirm und markierte nach vielen Irrungen und Wirrungen die Rückbesinnung zum schnörkellosen, hochpolitischen und spannenden Krimi. Für Drehbuch und Regie bei „Vom Himmel hoch“ zeichnete damals Tom Bohn verantwortlich, ein Mann, der – obwohl bekennender Odenthal-Fan und alter Tatort-Routinier – 17 Jahre lang keinen Fall mehr in Ludwigshafen inszeniert hatte.

Dass der Mann gute Arbeit abgeliefert hatte, blieb auch beim verantwortlichen SWR nicht unbemerkt. Deshalb wurde Bohn gleich auch mit dem 69. Odenthal-Tatort betraut: „Maleficius“. Und wie er es gerne tut, macht Bohn auch in diesem Film gleich zu Beginn einen Strauß scheinbar völlig unzusammenhängender Bilder auf, bis zu deren Verknüpfung man sich eine ganze Weile gedulden muss.

In den ersten vier Minuten sehen einen futuristischen Operationssaal, in dem einer leblosen Person von einem Roboter eine Platine implantiert wird. Heinz Hoenig, der im Pfarrersgewand unter einem Kruzifix das „Vater unser“ betet. Einen verlassenen Rollstuhl am Rheinufer, in dem sich nur der Ausweis einen 27-jährigen Schwerbehinderten findet und der Spürnase Lena Odenthal wittern lässt, dass hier etwas nicht stimmt. Und schließlich einen großmäuligen Autonarren und Buchmacher, der am Rande eines illegalen Autorennens Wetten entgegennimmt und nebenbei einen lästigen Anrufer am Handy abwimmelt.

Lukas Pirchner, der Vermisste aus dem Rollstuhl, führte ein bewegtes Leben, bis er sich mit dem Auto um einen Baum wickelte. Falsche Freunde, jede Menge Gewaltverbrechen, der Oberstaatsanwalt bezeichnet ihn als einen ehemaligen Stammkunden. Einer, der sich in der Autoschrauber- und Boxerszene zuhause fühlte, gern mit Frauen, Autos oder als Kraftprotz posierte, als „Krüppel“ aber offenbar nicht mehr dazugehören wollte. Sagen seine alten Kumpels. Seine ganze Hoffnung setzte er auf einen Professor Sven Bordauer, der mit neuesten Techniken Gelähmten das Laufen wieder beibringen will.

Und da kommt einer ins Spiel, den man nun wahrlich nicht in der Rolle eines berühmten, ehemals für den Nobelpreis nominierten und von einer blasierten Assistentin abgeschirmten Top-Mediziners erwartet hätte: Sebastian Bezzel. Lange Jahre selbst Tatort-Ermittler neben Eva Matthes am Bodensee, kultiger Dorfsheriff in den Eberhofer-Krimis, an diesem Samstag eine der Hauptfiguren in der ARD-Komödie „Echte Bauern singen besser“. Es könnte schlechter laufen für den 48-Jährigen, der nach dem Ende des Bodensee-Tatorts im deutschen Fernsehen präsenter zu sein scheint denn je. Eine Weißkittel-Koryphäe stellt man sich allerdings anders vor, als er sie verkörpert: Mit T-Shirt, Jogginghose und Freundschaftsbändchen am Handgelenk schlurft er durch sein steriles Institut. Bezzel kann vieles, der irre Forscher aber ist nicht seine Paraderolle.

In diesem Film hat der von ihm dargestellte Professor Visionen, die er als so gewichtig wie die Erfindung der Atombombe und des Internets zusammen betrachtet. Unter anderem strebt er die Verschmelzung des menschlichen Gehirns mit künstlicher Intelligenz an. Einem Kollegen aus Stuttgart ist es gelungen, Teile des menschlichen Gehirns auf einer Festplatte zu speichern – auch dies in den Augen Bordauers ein Schritt zur Unsterblichkeit. Und genau hier macht Bohns Film denselben Fehler, den wir aus anderen Krimis auch kennen, in denen es um technischen Fortschritt geht: Stets ist da so ein moderner Frankenstein am Werk, der an den Monstern der Zukunft arbeitet.

In der Krankenhauskapelle fallen einige der plattesten Sätze dieses Tatorts. Mal fragt Johanna Stern (Lisa Bitter) unter dem Kruzifix, ob dem da oben wohl das gefalle, was hier unten so alles passiert, und wird dafür von der Kollegin Odenthal mit der Erkenntnis belohnt, dass dem so einiges wohl nicht mehr gefalle. Dann wieder verteufelt der Seelsorger den Professor, weil der versuche, Gott zu spielen. Der Prototyp des Wissenschaftlers im Krimi, auf den sich auch in diesem Fall die Handlung zu konzentrieren beginnt.

Das hat mit Spannung allerdings wenig zu tun, mehr schon mit dem Zukunftspessimismus von Autor und Regisseur Bohn: „Es gibt ernstzunehmende Wissenschaftler, die zielstrebig an der Verbindung zwischen menschlichem Gehirn und Rechner arbeiten, um den Menschen zu optimieren, also intelligenter und körperlich robuster zu machen,“ sagt er im Info zu diesem Film. Er persönlich halte diese Richtung für verhängnisvoll: „Denn Intelligenz und Körperlichkeit sind nicht das Einzige, was uns zu dem gemacht hat, was wir sind. Meines Erachtens nach ist die Kultur, das kreative, individuelle Schaffen eines einzelnen, und die Liebe zwischen den Geschöpfen ebenso wichtig.“

Das kann man durchaus unterschreiben. Fragt sich nur, ob es dazu diesen Film braucht. Denn in dem gibt es zu viele überzeichnete und unglaubwürdige Figuren: Der Professor, seine Assistentin, der Autonarr, der Oberstaatsanwalt. Zum Glück überzeugt wenigstens Lena Odenthal mit alter Bissigkeit. Man sollte Tom Bohn dennoch auch ihren nächsten Fall übergeben. Denn zumindest sein Showdown beweist Sinn für skurrilen Humor.

Tatort: Maleficius. Das Erste, Sonntag, 8. September 2019, 20.15 Uhr.

Wertung: 3 von 6 Sternen