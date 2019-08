Berlin. Ab sofort live: Ende August startet die neue "Duell um die Welt"-Staffel. Mit dabei: Tokio Hotel, Charlotte Roche und Marteria.

Vor den Sommerferien eroberte "Joko und Klaas gegen ProSieben" dem linearen Fernsehen die Unberechenbarkeit zurück. Eine zweite Staffel soll noch in diesem Herbst folgen. Schon am Samstag, 31. August, geht bei ProSieben das "Duell um die Welt" in die nächste Runde. Die Lust an der Spontaneität wirkt nach: Zum ersten Mal wird die Show live ausgestrahlt.

Wer duelliert sich für Joko und Klaas?

Wie bereits in den vorherigen Ausgaben duellieren Joko und Klaas sich nicht mehr selbst. Stattdessen schicken sie Promis rund um den Globus, die im Dienste der Unterhaltung dann ihren Hals riskieren. Jetzt hat ProSieben das Lineup der Gladiatoren bekannt gegeben. In der neuen Staffel sind demnach Tokio Hotel, Charlotte Roche, Sophia Thomalla und Marteria mit dabei, Paul Janke, Edin Hasanović, Max Giesinger, Mario Basler, H.P. Baxxter, Simon Gosejohann, Thorsten Legat – und auch Jeannine Michaelsen, die die Show zugleich wie gewohnt als Moderatorin begleitet.

