Berlin. In der Joyn-Serie „23 Morde“ spielt Franz Dinda einen zwielichtigen Ermittler. In der Realität ist er ein wahres Multitalent.

Das aktuelle Projekt des Schauspielers Franz Dinda ist – ein Tisch. Auf seinem Instagram-Account kann man sich die Marmorplatten schon ansehen. „Das ist ein reines Spaßprojekt: die Dinge, mit denen ich täglich Umgang habe, selbst zu gestalten“, sagt der 36-Jährige. „Ich versuche, die Idee der Wiener Werkstätte neu zu interpretieren, in der zur vorletzten Jahrhundertwende Möbel und Schmuck entstanden sind.“ Einen Ring und eine Brosche im Stil der Zeit hat er auch schon entworfen.

Gratis-Kunst von Meese

Wenn Dinda nicht dreht, steht er als Künstler oder Dichter im Atelier. Im Grunde sogar als beides zugleich. Sein laufendes Projekt ist der ReimRaum, den er selbst als begehbaren Gedichtband beschreibt: „Da stehen Gegenstände aus dem alltäglichen Leben, ein Fernseher, ein Spiegel, eine Schreibmaschine. Alle funktionieren noch. Man kann sie aber auch als Lyrikmaschinen benutzen“, sagt er. „Wenn man in den Fernseher eine Kugel einwirft, spielt er ein verfilmtes Gedicht ab. Bei der Schreibmaschine lassen sich die Tasten L, I, E, B und N bedienen. Wenn man sie gleichzeitig drückt, wirft die Maschine ein Gedicht aus genau diesen Buchstaben aus.“

Auch die Texte stammen von Dinda, der bereits zwei Lyrikbände veröffentlicht hat. Multimedial waren auch die schon. Den Band „Kavalier an Dame“ (2013) wurde zur Grundlage für einen Film. Der Erstling „BilderReimbuch über Liebe“ (2010) kombiniert Text und Bild. Künstler wie Jonathan Meese, Norbert Bisky und Armin Mueller-Stahl haben daran mitgewirkt. Die Originale hängen jetzt bei Dinda zuhause. Wie kriegt man einen Malerstar dazu, einem seine Bilder zu schenken? „Bei Meese war es am einfachsten“, sagt er. „Er hat wahrscheinlich verstanden, dass es mir nicht darum ging, über ein Scheinprojekt hintenrum die Werke eines teuren Malers zu kriegen. Meese hat sie mir dann kostenlos überlassen; bei anderen Künstlern habe ich die Galeristen-Gebühr übernommen, schon um die Rechte zu haben. Ich bin selbst ein verkappter Maler, der nur deshalb keiner geworden ist, weil er's eben nicht kann. Nun kompensiere ich diese Liebe, indem ich geliebte Maler bei mir zuhause hängen habe.“

Brechts Sessel weggeschmissen

Zu den Museumsstücken in Dindas Wohnung zählte eine Zeitlang auch ein Sessel, der einmal Brecht gehörte. „Der ist inzwischen weg. Ich bin kein großer Brecht-Fan und der Sessel war irgendwann zu groß und zu umständlich“, sagt der Schauspieler. „Ich hatte ihn selbst mal umsonst bekommen und wollte keinen Profit daraus schlagen. Also habe ich ihn in Kreuzberg auf die Straße gestellt; und dann war er auch relativ schnell weg.“ Im Frühjahr wirkte Dinda dann ausgerechnet in Heinrich Breloers „Brecht“-Film mit; wie hat der Regisseur es aufgefasst, dass sein Schauspieler ein Original-Requisit einfach so weggeworfen hat? Dinda lacht: „Das durfte ich am Set natürlich nicht sagen.“

Eigentlich wollte er inzwischen längst wieder am nächsten Buch sitzen, diesmal an einem Lyrik-Comic. „Aber der Zeitaufwand passt momentan nicht zu meinem Rhythmus. Die Lokomotive meiner Arbeit ist ja immer noch das Filmschauspiel, alle anderen Projekte ordnen sich unter.“ Tatsächlich ist Dinda gerade sehr präsent. In der Serienadaption von Buchheims „Das Boot“ hat er den Leitenden Ingenieur „LI“ Ehrenberg gespielt; im Oktober ist er in der Kinokomödie „Ronny & Klaid“ zu sehen. Und jetzt startet auf dem ProSiebenSat.1-Portal Joyn die Thriller-Serie „23 Morde“.

Serie aus dem Giftschrank

Dieses Format war Dindas jüngerer Kunstproduktion übrigens nicht im Weg. Die Serie wurde nämlich schon 2015 gedreht. Seitdem hat Sat.1 sie unter Verschluss gehalten. Aber warum? „Da gab es nie Klarheit“, sagt der Schauspieler. „Von der Produktion wurde kommuniziert, dass ‚23 Morde‘ scheinbar nicht zur Senderfarbe passt. Die Serie wurde als zu spitz empfunden. Wir mussten Haltung zeigen und es akzeptieren.“ Zum „spitzen“ Konzept gehört nicht zuletzt auch die hochambivalente Hauptfigur: Dinda spielt im Sechsteiler einen Mann, der 23 Morde gesteht – die er, wie sich herausstellt, aber gar nicht alle begangen haben kann. Weil er als Hochsensibler über eine enorme Einfühlung in die Täterpsyche besitzt, assistiert nun ausgerechnet er dem Polizei-Team bei der Klärung von Morden, für die er selbst in Haft sitzt.

„Das Schweigen der Lämmer“ klingt da ebenso an wie die Serie „Dexter“. Musste er die berühmten Vorbilder bei der Rollenkonzeption absichtlich ausblenden? Dinda winkt ab: „Jeder kreative Prozess hat Vorbilder. Außerdem war klar, dass wir nicht so tief in die düstere Atmosphäre wie die Filme einsteigen können“, sagt er. „Bei einem Privatsender muss man ein bisschen bunter bleiben. Trotzdem fand ich das Projekt mit seinem Grundkonflikt so stimmig, dass ich gerne eingestiegen bin. Auch weil es etwas ganz anderes war, als ich bislang gemacht hatte.“ Vorerst freut er sich, dass „23 Morde“ vier Jahre nach dem Dreh nun doch noch ein Publikum bekommt. Dinda: „Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht mehr damit gerechnet.“

„23 Morde“ steht ab dem 19. August kostenlos beim Streaming-Portal Joyn bereit. Ab dem 10. Oktober ist Franz Dinda außerdem in der Kinokomödie „Ronny & Klaid“ zu sehen. Die Wortlautfassung dieses Interviews lesen Sie hier.

