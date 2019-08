Osnabrück. In der in zwei Teilen gesendeten Langzeitdokumentation begleiten die „37°“-Autoren drei junge Menschen bei ihrem „Start“ ins Leben.

Zwei Jahre lang begleiteten die Autoren Ulf Eberle und Katharina Gugel drei junge Menschen bei ihrem Start ins (Erwachsenen-) Leben. Das Ergebnis der Langzeitdokumentation über zwei Jahre zeigt das ZDF innerhalb seiner „37°“-Reihe dabei an zwei aufeinanderfolgenden Dienstagen. Im Mittelpunkt stehen Pao, Dennis und Faourouz - drei Menschen, mit sehr unterschiedlichen Träumen, Wünschen und Voraussetzungen.



Der 20jährige Dennis war schon einmal Protagonist bei „37°“ – in einem Film über Jungs in der Pubertät. Trotz Hauptschule-Empfehlung hat er das Abitur geschafft und möchte jetzt in Kiel Jura studieren, fernab von Elternhaus und Freundin. Pao hingegen zermürbt das lange Warten auf einen Studienplatz. Hätte er es früher gewusst, hätte er versucht einen besseren Notenschnitt zu erreichen. Die in Togo geborene 24jährige Faourouz hingegen träumt von einer Selbstständigkeit als Modedesignerin. Ihr erlernter Beruf Steuerfachgehilfin erfüllte sie nicht und so wagte sie den Sprung ins Ungewisse.

Der Film zeigt einfühlsam, wie beschwerlich der Weg in eine vermeintliche Freiheit nach der Schulzeit sein kann. Ob alle drei ihre Ziele erreichen werden und welche Schwierigkeiten sie dabei überwinden müssen, erfährt man allerdings erst nächste Woche.

Teil 1: Dienstag, 20. August 2019, 22:15 Uhr, ZDF

Teil 2: Dienstag, 27. August 2019, 22:15 Uhr, ZDF

