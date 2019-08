Osnabrück. Bauland wir gebraucht: für Wohnungen, Gewerbe, Straßen. Andererseits ist die Ressource Boden endlich: Auf dem Acker, der bebaut wird, wächst nichts mehr. Eine Wissenschaftsdoku in 3sat über ein Dilemma.

Politik ist die Quadratur des Kreises, denn berechtigte Interessen, die für sich genommen vernünftig und nachvollziehbar sind, stehen oft genug gegeneinander. Und dann ist es die Sache der Politik, der Verwaltungen sachgerechte Auswege zu finden.

Ein Beispiel zeigt am Donnerstagabend 3sat. Es ist vollkommen verständlich, dass Menschen Wohnraum brauchen und suchen. Es ist verständlich, dass überquellende Autobahnen um eine Spur verbreitert werden sollen. Es ist verständlich, dass Kommunen Unternehmen, die Arbeitsplätze und Steuern in den Ort bringen, Bauplätze zur Verfügung stellen wollen.

Das alles aber verbraucht Bodenfläche: Äcker, Wälder, Wiesen. Und es ist verständlich, dass das auf die Dauer nicht gut ist. Österreich zum Beispiel verliert pro Jahr 0,5 Prozent der Agrarfläche an Stein und Beton – rein rechnerisch ist in 200 Jahren kein Acker mehr übrig. Und auch in Deutschland werden täglich 62 Hektar Boden überbaut: hier wächst nichts mehr, dringt kein Wasser ein, wird kein CO² gespeichert – verständlich also, dass Umweltverbände und andere, alarmiert sind.

Die Wissenschaftsdokumentation von Uta Meyer zeigt das Dilemma auf – und kleine Schritte, die es abmildern könnten. Manchmal etwas zu detailliert und zahlenlastig für Nicht-Experten, aber gleichwohl interessant. Zumal das Thema fast jeden irgendwie betrifft.

Vier von sechs Sternen

Luxusgut Lebensraum. Am Donnerstag, 22. August 2019, 20:15 Uhr bei 3sat