Osnabrück. Der Titel der Doku täuscht. „Start-up ins Risiko – Von der Idee bis zur Pleite“ (ZDFinfo, Freitag, 21.00 Uhr) will nicht abschrecken, sondern Mut machen und vermitteln, dass jedem Scheitern auch eine Chance innewohnt. Zu Wort kommt neben anderen auch Frank Thelen aus der „Höhle der Löwen“.

Mariana Luzardo hat eine Idee. Gemeinsam mit ihrem Mann möchte sie ein Restaurant mit uruguayischen Spezialitäten in Berlin-Neukölln eröffnen. Die Hürden, insbesondere die bürokratischen Auflagen, sind hoch. Aber auch die Finanzierung will gelernt sein. Deshalb haben sich die Luzardos mit René Kaplick einen Gastronomie-Berater an Bord geholt. Der weiß, dass es „das Kaufmännische ist, was den Gastronomen nicht so liegt“. Ob es ihm gelingt, die beiden Existenzgründer erfolgreich in die Selbstständigkeit zu helfen?

Über das anschauliche Beispiel der Neueröffnung eines Gastronomiebetriebes vermittelt Filmautor Boris Quatram alltägliche wie auch erstaunliche Einsichten in die hiesige Gründerszene. Leider wirkt der demotivierend klingende Titel „Start-up ins Risiko – Von der Idee bis zur Pleite“ irreführend. Natürlich wohnt jeder Existenzgründung auch ein hohes Risiko des Scheiterns inne. Aber das soll nicht abschrecken, sondern Mut machen. Einblicke in die Start-up-Szene zwischen Leipzig und Jerusalem verdeutlichen, dass Scheitern als Chance gesehen werden muss. Wer wüsste das besser, als der jung gescheiterte Gründer und nun erfolgreiche Investor Frank Thelen („Höhle der Löwen“), der hier ebenfalls zu Wort kommt?

Wertung: 5 von 6 Sternen.

„Start-up ins Risiko – Von der Idee bis zur Pleite“. ZDFinfo, Freitag, 16. August, 21.00 Uhr.