Berlin. Eben erst von der Bachelorette verschmäht und schon wieder da: "Bachelor in Paradise" als Highspeed-Resteverwertung .

Muss der Mann einen Druck haben. Eben erst holte Sebastian Mansla sich eine Abfuhr von der Bachelorette. (Gerda Lewis wollte keinen Mann daten, der mal was mit einer ihrer Freundinnen hatte.) Liebeshungrig wie kein Zweiter sucht er nur Wochen später bei "Bachelor in Paradise" sein Glück. Jetzt versteht man auch, warum Sebastian nicht Influencer genannt werden will, sondern "Content Creator". Sein Einfluss auf den Verlauf der "Bachelorette"-Staffel war gleich Null. Belanglose Inhalte erschafft aber wirklich kaum ein Kollege inflationärer als er.



Bachelor in Paradise 2019: Wer flirtet mit?

Schon vor einigen Tagen hatte RTL gemeldet, dass Paul Janke nicht mehr als Kandidat, dafür aber als Barkeeper zu "Bachelor in Paradise" zurückkehren wird. Nun gibt der Sender das Lineup der Datingshow bekannt, die im Herbst 2019 gesendet werden soll. Das Teilnehmerfeld speist sich zunächst fast ausschließlich aus Absolventen der letzten beiden "Bachelor"-Jahrgänge. Diese Männer und Frauen gehören außer Sebastian Mansla zu den ersten Kandidaten:



Sebastian, 30

Content Creator und Online Fitness Coach aus Köln („Die Bachelorette 2019“)

Jade, 25



Flugbegleiterin aus Hürth („Der Bachelor 2019“)

Meike, 28



Qualitätsmanagerin im Gesundheitswesen aus Köln („Der Bachelor 2018“)

Ernestine, 27



Absolventin International Management aus Neuburg („Der Bachelor 2019“)

Michelle, 24

Schulbegleiterin aus Griesheim („Der Bachelor 2018“)

Carina, 23



Tierarzthelferin aus Recklinghausen („Der Bachelor 2018“)

Natalie, 30

Mitarbeiterin in der digitalen Vermarktung aus Erkrath („Der Bachelor 2013“)





Filip, 25



Geschäftsführer im Familienunternehmen aus Hamburg („Die Bachelorette 2018“)

Sören, 34

DJ aus Hamburg („Die Bachelorette 2018“)

Rafi, 29

Fitnesstrainer und Model aus Frechen („Die Bachelorette 2018“)