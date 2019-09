Osnabrück. Ein sehenswertes Dokudrama rekonstruiert heute Abend im ZDF die Schlüsselentscheidung der Kanzlerin der Flüchtlingsfrage: „Stunden der Entscheidung – Angela Merkel und die Flüchtlinge“. Mit der ziemlich unbekannten Schauspielerin Heike Reichenwallner in der Rolle der Bundeskanzlerin.

Es ist ein bisschen eigenartig: Im Ersten wird heute Abend gerade die Hauptausgabe der „Tagesschau“ gelaufen sein, da vernehmen ZDF-Zuschauer die Stimme von Susanne Daubner. „Ungarn setzt im Umgang mit den Flüchtlingen weiter auf eine harte Linie,“ sagt die „Tagesschau“-Sprecherin da. „Die Polizei versuchte heute nahe Budapest, einen Zug mit Flüchtlingen zu räumen und diese in ein Aufnahmelager zu bringen. Die meisten der Menschen waren über Griechenland, Mazedonien und Serbien nach Budapest gekommen. Von dort wollten sie über Österreich nach Deutschland weiter.“

Es war am Morgen des 4. September 2015, als Susanne Daubner diese Worte sprach, die nun das ZDF-Dokudrama „Stunden der Entscheidung – Angela Merkel und die Flüchtlinge“ eröffnen. Es war der Morgen eines Tages, der in die deutsche Geschichte eingehen und die Bevölkerung des Landes spalten sollte. Der Morgen eines Tages, an dem sich die Bundeskanzlerin zu einer Entscheidung durchrang, deren Auswirkungen noch lange zu spüren sein werden. In der darauffolgenden Nacht habe sie „Deutschland zu einem anderen Land gemacht“, sagt Walid Nakschbandi als Produzent dieses Films.

Es war eine Entscheidung, die sich die Kanzlerin alles andere als leichtgemacht hat. Voller Verzweiflung hatten sich Tausende von Flüchtlinge in Budapest auf den Weg gemacht, um entlang der Autobahn Deutschland zu erreichen. Das Land, von dem sie sich Mitmenschlichkeit, Frieden und Sicherheit erhofften. Ein besseres Land als Ungarn.

Schnell war in den Medien von einem „March of Hope“, einem Hoffnungsmarsch, die Rede. Angeführt wurde er unter anderem von dem syrischen Flüchtling Mohammad Zatareih. Seine und die Perspektive der Kanzlerin hat Regisseur Christian Twente zu einer sehenswerten Parallelmontage gegengeschnitten. Wie die echte Kanzlerin ist auch der tatsächliche Flüchtling Zatareih im Film zu sehen, heute sächselt er ein wenig. Wie die Kanzlerin von Heike Reichenwallner gespielt wird, so wird auch er in etlichen Szenen von einem Schauspieler (Aram Arami) dargestellt. (Interview mit Heike Reichenwallner: So habe ich mich als Kanzlerin gefühlt)

Das Genre des Dokudramas habe es mit sich gebracht, „dass Archivaufnahmen mit der realen Kanzlerin, etwa solche, die sie bei verschiedenen öffentlichen Auftritten an dem Tag zeigen, in szenische Sequenzen eingebettet sind, in denen Heike Reichenwallner Frau Merkel spielt“, berichtet Regisseur Twente. Die Übergänge so zu gestalten, dass sie nicht als Brüche empfunden werden, sei die Aufgabe gewesen. Diese Aufgabe hat er bestens gelöst, im Gegensatz zu anderen Dokudramen wirkt „Stunden der Entscheidung“ wie aus einem Guss.

Das liegt zu einem großen Teil auch an der Merkel-Darstellerin Heike Reichenwallner, der Twente ein großes Kompliment macht: „Am Ende ganz auf sich gestellt zu sein, dieses Gefühl zu vermitteln, gelingt Heike Reichenwallner so überzeugend, dass mich als Regisseur fast schon so etwas wie ein Gefühl beschlich, Teil der realen Situation gewesen zu sein.“ Seine Entscheidung, sowohl die Kanzlerin als auch andere Rollen bekannter Politiker mit eher unbekannten, aber ihnen ähnelnden Schauspielern zu besetzen, erweist sich im Nachhinein als Glücksgriff.

„Ich habe mich gefragt, wie bewusst Merkel sich gegen einen Zeitgeist gestellt hat, der eher von Misstrauen und dem Wunsch nach Abschottung geprägt war,“ sagt Produzent Nakschbandi. Dass er eine endgültige Antwort darauf nicht finden würde, war klar, denn die Kanzlerin stand für seinen Film nicht zur Verfügung. Wohl aber jede Menge Archivmaterial, dass sowohl Merkel an diesem Tag zeigt als auch die Flüchtlinge auf ihrem Treck ins gelobte Land.

Vieles aber bleibt zwangsläufig im spekulativen Bereich. Denn was sich damals hinter den Kulissen abspielte, was im Auto, im Flugzeug und am Telefon besprochen wurde, ist bis heute nicht bis ins Detail bekannt. Zahlreiche Interviews, die die Filmemacher mit Zeitzeugen vor der Kamera und ohne sie führten, lassen immerhin Annäherungen zu.

Warum aber zeigt ZDF diesen Film jetzt, vier Jahre nach den Ereignissen? Vermutlich wollte man nicht bis zum fünften Jahrestag damit warten, weil die ARD auch schon einen ähnlichen Stoff unter dem Titel „Die Getriebenen“ nach Motiven des gleichnamigen Sachbuchbestsellers von Robin Alexander verfilmt hat. Hier geht es nicht um einen, sondern gleich um 63 Tage im Sommer 2015, Regisseur Stephan Wagner setzte zudem auf bekannte Schauspieler in den Rollen bekannter Politiker: So ist Imogen Kogge als Kanzlerin zu sehen und Josef Bierbichler spielt Horst Seehofer. In „Stunden der Entscheidung taucht er nur als derjenige auf, der nie ans Telefon geht, wenn die Kanzlerin ihn anruft.

Stunden der Entscheidung – Angela Merkel und die Flüchtlinge. ZDF, Mittwoch. 4 September 2019, 20.15 Uhr.