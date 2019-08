Berlin. Am Freitag startet "Promi Big Brother 2019". Seine "Stars" bezieht Sat.1 aus Bachelor, GNTM, Love Island und IBES.

Am Freitag (9. August, 20.15 Uhr, ab dann täglich) startet Sat.1 die siebte Staffel von "Promi Big Brother". Die ersten Bewohner sind ein Sammelsurium als Bachelor-, GNTM- und Love-Island-Veteranen. Fun Fact: Michael Wendlers Ex Claudia Norberg, deren Einzug "Bild.de" schon im Mai feierlich und "exklusiv" verkündete, hat abgesagt.

Neun Kandidaten hat Sat.1 jetzt bestätigt; drei weitere Namen hält der Sender als Überraschung noch geheim. Diese Bewohner gehören auf jeden Fall dazu:

Theresia Behrend-Fischer (27), GNTM-Absolventin

Dass Theresia eine große TV-Karriere bevorstehen würde, war schon vor ihrer GNTM-Teilnahme klar. Das Selfie-Video, mit dem die damals 26-Jährige sich und ihren doppelt so alten Freund vorab präsentierte, ließ ihr Potenzial klar erkennen. Theresias Jubel über eine glücklich machende Beinverlängerung hat ProSieben aus Jugendschutzgründen nicht gesendet. Zum Trost spendete Heidi Klum ihr im GNTM-Finale dann persönlich den ehelichen Segen.

Jürgen Trovato (57), TV-Detektiv

„Die Trovatos“, erklärt Wikipedia hartnäckigen Verweigerern von Scripted-Reality-Formaten, sind reale Detektive, die für RTL fiktive Ermittlungen anstellen. Zum Beispiel in Fällen von „Heiratsschwindlern, ausgerissenen Teenagern oder Kindessorgerechten“. Wenn Jürgen Trovato die zwei Wochen bei „Promi Big Brother“ als Auszeit vom Berufsalltag geplant hat, dürfte er eine böse Überraschung erleben.

Joey Heindle (26), „DSDS“-Star und Dschungelkönig

Bei DSDS hat Joey Heindle überhaupt nichts gewonnen, als Dschungelkönig gewann er dann immerhin die Sympathien eines Millionenpublikums. Warum also sollte er nicht in eine Show gehen, bei der in den vergangenen Jahren eine Siegprämie von 100.000 Euro ausgeschüttet wurde. Und das bei weniger Einsatz als im Dschungelcamp.

Janine Pink (32), Soap-Darstellerin und Influencerin

Den beschämenden Alltag eines Reality-Darstellers kennt Janin Pink schon aus der RTL-II-Soap „Köln 50667“. Richtig hart, sagt sie, wird für sie nur der Verzicht auf ihre drei Haustiere. Mit der Bekanntgabe ihrer Mitstreiter sieht die Sache aber schon wieder entspannter aus. Joey Heindle ist auch dabei, und so niedlich wie der können Janins Mini Yorkshire, der Chihuahua und ihre Katze gar nicht sein.

Chris Manazidis (32), YouTuber von „Bullshit TV“

Für niemanden dürfte „Promi Big Brother“ ein üblerer Kulturschock sein als für Chris Manazidis. Der 32-Jährige hat sein gesamtes bisheriges Leben bei YouTube verbracht und erlebt nun zum ersten Mal am eigenen Leib, wie Fernsehen früher gemacht wurde.

Eva Benetatou (27), „Bachelor“-Finalistin

Eva Benetatou will bei „Promi Big Brother“ mit ihrem Humor überraschen. Eine originelle Bemerkung aus ihrem Mund wäre allerdings überraschend. Eine gesamte „Bachelor“-Staffel lang reichte ihr Witz nur dazu, dem Kavalier seine Komplimente wortgleich zurückzugeben. Erst nach ihrer Final-Niederlage hat sie dann losgelegt – und ihrer Konkurrentin Jenny den Sieg mit Andeutungen über intime Erlebnisse mit dem Bachelor vergiftet. Bei Sat.1 wird sie Thema gewiss vertiefen.

Ginger Costello Wollersheim (33), Ehefrau

RTL II schenkte Bert Wollersheim eine Doku-Soap. Seine Ex-Frau Sophia hat es erst ins Dschungelcamp und dann zu „Promi Big Brother“ gebracht. Im vergangenen Jahr zog Wollersheim selbst mit seiner Freundin Bobby Anne Baker ins „Sommerhaus der Stars“. Inzwischen ist er mit Yvonne Schaufler aka Ginger Costello verheiratet, die diesmal zu den Bewohnern gehört. Wie viele Menschen können eigentlich damit berühmt werden, dass ein hutzeliges Rod-Stewart-Double früher mal Frauen auf den Strich geschickt hat?

Tobi Wegener (26), „Love Island“-Kandidat

„Ich befürchte, dass es wohl nicht allzu viel zu essen geben wird“, gibt der „Love Island“-Lover Tobi Wegener vor „Promi Big Brother“ zu Protokoll. „Ich habe mir auf jeden Fall vorher schon etwas angefuttert, damit ich ein Polster habe und nicht so abgemagert wieder rauskomme.“ Richtig dick wirkt er auf seinen Oben-ohne-Fotos zur Show allerdings nicht. Stattdessen scheint auf seinem Leib einige Liter Salatöl ins Haus zu schmuggeln.

Lilo von Kiesenwetter (65), Hellseherin

Von ihrer Hippie-Zeit auf Ibiza erinnert die Wahrsagerin Lilo sich vor allem an den „wunderbaren, leidenschaftlichen Sex“. Richtig ausgetobt habe sie sich damals; und das auch, weil in den wilden 60ern noch keine Handys vom Beischlaf abgelenkt haben. Worte, bei denen den anderen Bewohnern das Blut in den Adern gefrieren dürfte. Bei „Promi Big Brother“ gibt es schließlich auch keine Handys.



