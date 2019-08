Osnabrück. Zwei Normalos sind die Helden der großen TV-Streiche, um die sich die Show "Sorry für alles" dreht. Die ZDF-Sendung mit Moderator Steven Gätjen konstruiert aberwitzige Situationen.

„Big Brother is Watching You“ - das Menetekel aus „1984“, George Orwells düsteren Social Fiction-Roman, müßte hier eigentlich „ZDF is Watching You“ heißen. Und ist hier doch ganz freundlich gemeint. Denn einen ganzen Monat lang beobachteten die Macher der TV-Show „Sorry für alles“ zwei nichtsahnende „Opfer“, einen Buchhändler und eine Verkäuferin, mittels verborgener Kameras. Zuvor eingeweihte Verwandte und Freunde führten sie dabei in fingierten Situationen hinters Licht – ganz nach dem Prinzip der „Versteckten Kamera“. Der Lohn: Eine TV-Show, die sich ganz um die überraschten Teilnehmer dreht, die dafür Reisen oder Hochzeitskleider gewinnen können. Doch anders als beim Samstagabend-Unterhaltungs-Dinosaurier „Verstehen Sie Spaß?“ treten hier zwar auch Promis auf, diese aber als Teil der Inszenierung und nicht als „Show-Stopper“ mit eher langweiligen Gesangsauftritten. Charmant ist auch die Leitung der Sendung durch den Moderator Steven Gätjen. Routiniert-freundlich, wenn auch etwas sehr harmonisch auftretend, geht das Konzept der Sendung durchaus auf – als mitunter emotionaler, gewiss nicht alltäglicher Trip in die Welt der Kandidaten, die sich zum Teil absurden Situationen ausgesetzt sehen. Ein gelungener Show-Auftakt.

Wertung: Fünf von sechs Sternen

ZDF, Mittwoch, 7. August, 20.15 Uhr: „Sorry für alles“.