Osnabrück. Hannes Rossacher porträtiert sehenswert die Karriere des Sängers Eric Burdon, bekannt von „The Animals“ und „War“.

Er ist einer der Wegbereiter des modernen Rock´n´Roll. Weniger bekannt und berühmt als Mick Jagger oder Paul McCartney übte Sänger Eric Burdon mit seinen Bands in der 1960er und 70er Jahren dennoch einen wichtigen musikalischen Einfluss aus. Hannes Rossacher zeigt in seiner einstündigen Dokumentation noch einmal die wichtigsten Stationen in der Karriere des gebürtigen Engländers aus Newcastle. Neben Statements bekannter Künstler wie Bruce Springsteen, Patti Smith oder Sting sind es vor allem Burdons Erzählungen selbst, die tiefe Einblicke in das Rock´n´Roll-Leben der damaligen Zeit liefern.



Ungeschminkt und mit trockenem britischem Humor erzählt Eric Burdon von seinem immer noch existenten Wunsch, den ehemaligen Animals-Bandkollegen Alan Price zu foltern. Der hatte den Welthit „House of the rising sun“ ohne Wissen der anderen auf seinen Namen angemeldet und sackt seitdem alle Tantiemen ein. Der Film zeigt die Höhen und Tiefen von Burdons Karriere, gespickt mit vielen Filmausschnitten von Konzerten der Animals oder von Eric Burdons War. Nebenbei erfährt der Zuschauer auch von dem stets politischen Rockstar, warum er im Beatles Song „I Am The Walrus“ der „Egg Men“ ist, Im Anschluss zeigt Arte eine ebenfalls sehenswerte Doku über David Crosby, einst Mitglied von "Crosby, Stills, Nash and Young".

Eric Burdon - Rock´n´Roll Animal

Freitag, 09. August 2019, 22:05 Uhr, Arte

David Crosby: Remember My Name

Freitag, 09. August 2019, 23:05 Uhr, Arte

Fünf von sechs Sternen