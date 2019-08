Osnabrück. Letzte Wiederholung in der Sommerpause: Das Erste zeigt heute Abend den Tatort „Gott ist auch nur ein Mensch“ aus Münster. Ein völlig überdrehtes Nonsens-Festival mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers, das vor knapp zwei Jahren 12,89 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme lockte.

Münsters Kulturveranstaltung Nummer eins sind die weltweit beachteten „Skulptur Projekte“ - da muss es natürlich auch einen Tatort zum Thema geben. Am 19. November 2017 – die letzten „Skulptur Projekte“ waren gerade vorüber – war es so weit: Hier heißt das Event „Skulptur Tage“, und der Krimi trägt seinen Titel „Gott ist auch nur ein Mensch“, weil sich der von Aleksandar Jovanovic gespielte prominenteste Künstler G.O.D. nennt und sich gottgleich verehren lässt.

Doch noch vor seinem großen Auftritt findet sich in einer Clowns-Skulptur die einbalsamierte Leiche eines ehemaligen Stadtrats, dem Missbrauch nachgesagt, aber nicht nachgewiesen wurde. Also haben auch der kunstaffine Mediziner-Lackaffe Boerne (Jan Josef Liefers) und Kunstmuffel Thiele (Axel Prahl) ihren Auftritt.

„Die haben alle ein Rad ab,“ urteilt der Kommissar schnell über das in der Stadt eingefallene Völkchen, und der Film gibt sich alle Mühe, diese These zu unterstreichen. Eine Künstlerin, die sich eine Kamera in den Körper einführt und Bilder aus ihrem Unterleib in Schaufenster nach Tokio überträgt, steht da nur stellvertretend für die anderen.

Thorsten Wettcke und Christoph Silber (Buch) sowie Regisseur Lars Jessen machen aus Münsters Skulpturenschau ein Nonsens-Festival mit angekoppelter Freakshow. Mit Witz und Spannung habe das allerdings so viel zu tun wie Preußen Münster mit der Champions League, hieß es damals in unserer Kritik. Manche Passage wirke so, als hätten die Drehbuchautoren beim Schreiben eine überdimensionale Tüte mit Vaddern Thiel (Claus Dieter Clausnitzer) geraucht. Denn auch der hat mal wieder seinen Auftritt als unverbesserlicher Kiffer-Opa.

Völlig absurd

Völlig absurd ist auch die Figur der Kuratorin Klara Wenger (Victoria Mayer). Die herzt den Kommissar gleich bei der ersten Begegnung aufs Überschwänglichste und nennt ihn fortan nur noch Franky. Hintergrund: Ihre Mutter, die Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) und Vaddern Thiel haben eine gemeinsame Kommunenvergangenheit, in der Vaddern immer seinen kleinen Franky mitbrachte. Sehr zur Freude der kleinen Klara, die dann mit Franky die Kleider tauschte und ihn deswegen „Franky-Girl“ nannte. Das ist so bescheuert, dass es wirklich weh tut.

Und so geht es weiter. Ein Flachwitz jagt den anderen, wobei banale Wortspiele mit „Gott“ diesmal ganz oben auf der Beliebtheitsskala steht. Wenn der Kritiker den Film mit einem entsetzten „Um Gottes Willen“ bedenkt und den Abspann mit einem „Gott sei Dank“ quittiert, macht es die Sache auch nicht mehr schlimmer.

Anzeige Anzeige

Nächsten Sonntag gibt's dann wieder frischen Krimistoff, wenn auch noch keinen neuen Tatort. Stattdessen zeigt die ARD den Polizeiruf „Mörderische Dorfgemeinschaft“ - eine der wenigen sehenswerten Episoden aus Magdeburg.

Tatort: Gott ist auch nur ein Mensch. Das Erste, Sonntag, 4. August 2019, 2015 Uhr.