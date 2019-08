Osnabrück. Robert Redford satt: Arte ehrt den Star mit einem Themenabend am Sonntag, Tele 5 zeigt parallel dazu einen Redford-Klassiker.

Blond, blauäugig, sportlich: Wenn der Spruch „Er sieht aus wie ein Hollywood-Star“ auf jemanden passt, dann auf Robert Redford.

Aber man soll ja nicht nur nach dem Äußeren urteilen. Schließlich besitzt der Film-Beau noch ganz andere Qualitäten. Er ist politischer Aktivist, engagierter Klima- und Umweltschützer und gilt inzwischen als der wohl wichtigste Förderer unabhängiger Filmkunst in den USA. Auch davon erzählt am Sonntag die Robert Redford-Filmbiographie "The Golden Look" innerhalb eines Themenabends auf Arte. Der zeigt auch, dass dem Leinwandliebling der Ruhm nicht in die Wiege gelegt wurde, sondern zum Teil hart erkämpft werden musste.

Denn Redford wuchs in kleinbürgerlichen Verhältnissen in Santa Monica auf. Obwohl der Ort in der Nähe Hollywoods liegt, gilt sein Interesse nicht dem Film, sondern dem Malen. Wenngleich talentiert, flog Redford zunächst von der Universität von Colorado und versuchte sich danach als Illustrator in Europa –allerdings vergeblich.

1963, mit 23, nachdem er in TV-Filmen auftrat, kam schließlich endlich der Durchbruch. An der Seite Jane Fondas spielte er in dem Broadway-Stück „Barfuss im Park“ die männliche Hauptrolle, dessen Hollywood-Verfilmung ihn vier Jahre später auch international bekannt machte.

Der Superstar-Status stellte sich aber erst 1969 ein: An der Seite von Paul Newman glänzte Redford als maulfauler Outlaw in dem Western „Zwei Banditen“ (im Original: „Butch Cassidy and the Sundance Kid“), der ein Riesenhit wurde und zudem vier Oscars gewann. Weiter gefestigt wurde Redfords Ruhm, erneut an der Seite von Paul Newman, in der siebenfach Oscar-preisgekrönten Gaunerkomödie „Der Clou“ (1973), einem der größten Kassenschlager der 70er.

Sein neu erworbener Status als Kassenmagnet erlaubte es Redford fortan Einfluss auf seine Rollen zu nehmen. Zum Beispiel 1972 in dem Schneewestern „Jeremiah Johnson“ (Sonntag, 20:15 Uhr auf Arte) über das Leben von Indianern in der Natur, den der Schauspieler mal als "den wichtigsten Film meiner Karriere" bezeichnete. Es war übrigens auch die bereits zweite von insgesamt sieben Regiearbeiten mit Sydney Pollack, der noch weitere Klassiker folgen sollten, darunter „So wie wir waren“ (1973), ein Liebesfilm mit Barbra Streisand, der Politthriller „Die drei Tages des Condor“ (1975, Sonntag um 20.15 Uhr auf Tele 5), „Der elektrische Reiter“ (1979), ein Abgesang auf Amerikas Cowboy-Ideale, sowie das Kolonial-Liebesdrama „Jenseits von Afrika“ (1985) mit Meryl Streep.

Doch seine bekannteste und vielleicht seinem Image am meisten gerecht werdende Rolle spielte er 1976 in Alan J. Pakulas „Die Unbestechlichen“. Der als Thriller aufgezogene Film stellte den Watergate-Skandal und seine Aufdeckung nach. Redford spielte den Reporter Bob Woodward, Dustin Hoffman seinen Kollegen Bernstein.

Politisches Engagement, aber auch Kritik an Amerikas Politik, machten den Schauspieler rasch zum liberalen Gewissen Hollywoods. Ein Impetus, der auch in Redfords Regiedebüt, das Drama „Eine ganz normale Familie“ (1980), auszeichnete, indem er am heilen Bild der amerikanischen Familie kratzte. Für seine Leistung erhielt Redford (außer einem späteren Ehren-Preis für sein Lebenswerk) den einzigen Oscar seiner Karriere.

Weitere Eigeninszenierungen, etwa die bittere Satire „Quiz Show“ (1994) oder das Tierdrama „Der Pferdeflüsterer“ (1998). überzeugten Kritik und Publikum.

Parallel zum politischen Engagement und als Umweltaktivist, sowie zur Schauspiel- und Regiekarriere gründete der Star Anfang der 80er in Utah zudem das „Sundance Institute“ (benannt nach seiner Rolle in “Zwei Banditen“), um auch auf dem dazugehörigen Festival jungen, unabhängigen Filmemachern eine Bühne zu bieten.

„Mögen manche zum Psychiater rennen, ich habe Utah“, so beschrieb Redford mal sein Engagement für sein erfolgreiches „Off Hollywood“-Projekt.

Zuletzt machte Redford Schlagzeilen, als er ankündigte, in der Komödie „Ein Gauner & Gentleman“ (2018) würde er seine letzte Filmrolle spielen. Und auch, wenn diese Aussage stimmen sollte, bleibt Redfords Vermächtnis: Als einer der wichtigsten Schauspieler seiner Zeit, als grandioser Regisseur, als Kämpfer für künstlerische Vielfalt und für den Umweltschutz. Unter der Fassade des „Golden Look“-Stars verbirgt sich ein Idealist und einer der zweifellos kreativsten Geister Hollywoods.

Auch mit inzwischen 82 Jahren, ist er, wie ein Filmtitel von 1984 ihn mal bezeichnete, zweifellos „Der Unbeugsame“.

Sonntag, 4. 8., 20:15 Uhr - Arte-Themenanend "Robert Redford"

Sonntag, 4. 8.; 2015, Tele 5: "Die drei Tagecdes Kondor"