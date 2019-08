Osnabrück. Die Sea Watch und ihre Kapitänin Carola Rackete: Ende Juni waren sie in aller Munde. Was nicht bekannt war: Auf der Reise waren zwei Fernsehreporter an Bord. Jetzt läuft ihr Bericht im NDR-Fernsehen.

Als Kameramann Jonas Schreijaeg und Reporterin Nadia Kailouli am 10. Juni an Bord der Sea Watch 3 gehen, ahnen sie nicht, dass sie ein Drama miterleben werden, das ganz Europa bewegt. Sie wissen auch nicht, wer Carola Rackete ist, denn einen Kapitän hatte das Schiff, auf dem sie mitreisen wollen, gerade nicht: Zu riskant ist es, ein privates Rettungsschiff auf dem Mittelmeer zu befehligen. „Als Kapitän stehst du mit einem Bein im Knast“, sagt ein Crew-Mitglied. Doch Carola Rackete (31), die im niedersächsischen Hambühren aufwuchs und auf vielen Schiffen fuhr, traut sich, und das Schiff legt ab in Richtung Libyen.

Nadia Kailouli und Jonas Schreijaeg ist eine ganz außergewöhnliche Reportage gelungen. „Wir waren die ganze Zeit dabei“, sagen sie und meinen 21 Tage auf See, die meisten davon zusammen mit Flüchtlingen, die sie vor Libyen aus internationalen Gewässern gefischt haben. Zuerst ohne jede Öffentlichkeit und Medieninteresse, in den letzten Tagen jedoch beobachtet von Journalisten aus aller Welt. Aber so nah dran wie die beiden Deutschen war sonst niemand. Wer immer schon eine Idee davon bekommen wollte, was auf einem überfüllten Rettungsschiff los ist, das nirgendwo anlegen darf, und was Kapitänin Carola Rackete zu der Entscheidung bewog, die sie in ein italienischen Gefängnis brachte, sollte am Montagabend unbedingt einschalten.Pr

Zur Erinnerung: Am 12. Juni 2019 rettete die Sea Watch 3, ein unter niederländischer Flagge fahrendes Schiff des Vereins „Sea Watch“, 53 Menschen vor Libyen: 38 Männer, 9 Frauen, 3 unbegleitete Minderjährige und 3 Kinder. Nach mehr als zwei Wochen auf hoher See steuerte Kapitänin Carola Rackete am 29. Juni trotz Verbots des italienischen Innenministers Salvini und expliziter Strafandrohung das überfüllte Schiff in den Hafen von Lampedusa. Dort wurde sie vorübergehend festgenommen unter dem Vorwurf der Beihilfe zur illegalen Einreise, des Verstoßes gegen die Hafen- und Gewässersperrung und wegen Widerstands und Gewaltanwendung gegen ein Kriegsschiff. Die Flüchtlinge durften nach Zusagen einiger europäischer Staaten von Bord gehen.

Sonne, segeln, retten üben

Der Film ist nicht mehr und nicht weniger als ein Protokoll dieser Tage auf dem Schiff. Nadia Kailouli und Jonas Schreijaeg erklären nicht, bewerten nicht, urteilen nicht – sie halten die Kamera drauf. In den ersten beiden Tagen sieht alles noch fast spielerisch aus, etwa als die Reporterin mit Schwimmweste ins Wasser springt, damit die ehrenamtliche Besatzung retten üben kann.

Auch bei der eigentlichen Rettung der Flüchtlinge ist die Kamera dabei. Ziemlich unspektakulär sieht das aus. Denn die Sea Watch 3 zieht keine Ertrinkenden aus dem Wasser, sondern übernimmt die 53 Insassen von zwei überfüllten Schlauchboten auf ihr Schiff. Allerdings: Hätten die Retter es nicht getan, wäre die Situation bald dramatisch geworden: Sprit und Wasser war an Bord der Schlauchboote nicht vorgesehen. Auf der Sea Watch wird gesungen und getanzt. Alles ist gut an Tag 3 der Reise.

An Tag 4 beginnt das politische Spiel. Einlaufgenehmigungen werden von Italien und Malta verweigert, später auch von Frankreich und Spanien. Die EU verweist auf die Mitgliedsländer, die Mitgliedsländer auf die EU. Das Schiff dümpelt in internationalen Gewässern.

An Tag 6 kommen italienische Ärzte an Bord und bringen aus humanitären Gründen zehn Babys, Kranke und Schwangere an Land. „Ein bewegender Moment, wenn es immerhin schon ein paar geschafft haben“, sagt der Jura-Student und ehrenamtliche Helfer Oscar.

Duschen verboten

An Tag 8 wird die Wasserversorgung knapp, duschen und Wäschewaschen sind nicht mehr erlaubt. Immer noch bietet kein Land Hilfe an, auch die Medien halten sich zurück. „Kein Mensch interessiert sich für uns“, sagt Verena, Medizin-Studentin und ehrenamtliche Helferin. „Das macht mich wahnsinnig.“

An Tag 11 werden weitere Kranke abgeholt. Die übrigen stellen einen Eilantrag an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. An Tag 18 wird er abgelehnt.

An Tag 19 werden die Zustände an Bord unhaltbar. Hygiene und Versorgung liegen brach, die Hitze raubt allen die letzte körperliche und seelische Kraft. Kapitänin Carola Rackete entscheidet, trotz Verbots in italienische Gewässer einzulaufen. Die Polizei stoppt das Boot und bittet um Geduld. Eine politische Lösung sei in Sicht. In sehr ferner Sicht offenbar.

"Glaubst du, du wirst verhaftet?"

An Tag 21 steuert das Schiff illegal den Hafen an. Ein kleineres Polizeiboot legt sich zwischen die Sea Watch 3 und den Kai. Es kommt zur Beinahe-Kollision. „Piraterie“ wird der italienische Innenminister Salvini später das Manöver nennen. „In Todesangst“ hätte die italienische Besatzung sich retten müssen. All das ist genau zu sehen. Gefilmt mit der Kamera der NDR-Reporter Nadia Kailouli und Jonas Schreijaeg. Jeder kann sich selbst ein Urteil bilden.

„Glaubst du, du wirst verhaftet?“, fragt Kailouli Kapitänin Rackete am Ende. „Glaub ich nicht“, antwortet die. „Wenn das Recht auf Leben gegen das Recht auf Territorialgewässer steht, dann ist doch wohl klar wer richtig liegt.“ Meint sie. Andere sehen das anders.

Panorama – die Reporter. Exklusiv: Die Reise der "Sea-Watch". Am Montag, 5. August 2019, um 22.00 Uhr im NDR.