Osnabrück. Die Dokumentation „Wir im Krieg – Privatfilme aus der NS-Zeit“ (ZDF, Dienstag, 20.15 Uhr) zeigt skurrile wie gleichermaßen erschreckende Momentaufnahmen einer zunehmend radikalisierten und umformatierten Gesellschaft. Die historischen Aufnahmen sind auch als Mahnung an unsere Gegenwart zu verstehen.

August 1939. Zwei Wochen vor Kriegsbeginn begibt sich ein junges Ehepaar aus Leipzig auf eine ganz besondere Hochzeitsreise. Im Faltboot geht es auf der Oder nach Stettin. Mit an Bord befindet sich eine Filmkamera mit teurem Farbfilm. Man feixt und macht Faxen vor der Kamera. Aber auch die unübersehbaren Kriegsvorbereitungen am Wegesrand werden dokumentiert.

Dies sind nur einige von zahlreichen bewegten Bildern, die Jörg Müllner für seinen Film „Wir im Krieg – Privatfilme aus der NS-Zeit“ gesichtet und ausgewertet hat. Im Mittelpunkt seines Dokumentarfilms steht dabei die im Off formulierte Frage, wie der „Alltag in Diktatur und Krieg“ aussah. Erschreckend banal, wie es Bilder aus Städtchen wie Lahr belegen, wo heimische Filmer den Alltag in Nazi-Deutschland von der Machtübergabe an Hitler bis zum Kriegsende im Auftrag der Stadtverwaltung festhielten. Es sind skurrile wie erschreckende Dokumente der von Hannah Arendt einst treffend formulierten „Banalität des Bösen“. Die privaten Filme belegen eine zunehmend radikalisierte und „umformatierte“ Gesellschaft, in der die Symbole der Diktatur selbst kurz vor dem Untergang im privaten Alltag fest verankert erscheinen. Die Aufnahmen sind Erinnerung und Mahnung zugleich.

Wertung: 5 von 6 Sternen.

„Wir im Krieg – Privatfilme aus der NS-Zeit“. ZDF, Dienstag, 06. August, 20.15 Uhr.