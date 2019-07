Osnabrück. Der spanische Drogenkrimi "Jagd vor Gibraltar" zeigt rasante Action an der Meerenge zwischen Afrika und Europa.

Wer sich mit der Drogenmafia einlässt, lebt gefährlich. Das beweisen unter anderem ein paar Leichen ohne Kopf, die, an den Füßen aufgehängt, von einer Brücke herabbaumeln. In dem spanischen Thriller „El Niño“, wie der Film auch bei uns auf DVD ursprünglich hieß, beweist „Zelle 211“-Regisseur Daniel Monzón, dass er sein Handwerk versteht. Besonders im letzten Drittel wenn die beiden Kleingauner und Kokainschmuggler Niño und Compi sowohl von der Mafia, als auch von der Polizei verfolgt werden, ist die Spannung fast greifbar. Fast könnte der bei Gibraltar spielende Film ein weiteres Meisterwerk des boomenden Genrefilms „made in Spain“ sein. Doch das Ganze hat zwei Fehler. Erstens bleibt Jesús Castro als Hauptdarsteller völlig unsympathisch und blass. Gerade gegen die zwei starken Stars Luis Tosar („Sleep Thight“) und Sergi López („Das Schmuckstück“) als Polizisten, kommt der TV-Seriendarsteller Castro nie an. Und zweitens ist der Film mit über zwei Stunden zu lang. Vor allem die Liebesgeschichte zwischen Niño und einer Marokkanerin wirkt unnötig verlangsamend. Dennoch: Setzt erst mal die Krimihandlung ein, erweist sich Film als durchaus temporeich – trotz seiner Schönheitsfehler gerade in den ersten zwei Dritteln.

****

ZDF, Montag, 29. 7. 2019; 22.15 Uhr: „Jagd vor Gibraltar“