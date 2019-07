Osnabrück. Der Horrorfilm „Dog Soldiers“ (Tele 5, Mittwoch, 22.00 Uhr) verbirgt seine dürre Handlung geschickt durch augenzwinkernden Witz und zahlreiche Anspielungen quer durch die Filmgeschichte.

Der 1. September 2001 soll als denkwürdiger Tag in die Geschichte des britischen Fußballs eingehen. England bestreitet in München das WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland. Was für ein Ereignis! Aber Soldat Lawrence Cooper (Kevin McKidd) und seine Kameraden bekommen von dem Spiel nichts mit. Sie müssen in den Highlands Krieg spielen und sind entsprechend sauer. Doch es kommt noch schlimmer. Erst stoßen die Soldaten auf den einzigen Überlebenden eines Massakers. Dann werden sie selber von Werwölfen attackiert. Zum Glück treffen sie auf die Biologin und Werwolf-Forscherin Megan (Emma Cleasby), die sie in die scheinbare Sicherheit eines einsamen Landsitzes fährt.

Das Spielfilmdebüt „Dog Soldiers“ von Neil Marshall (Buch und Regie) hat zwar bereits ein paar Jährchen auf dem Buckel, kommt aber dank Tele 5 jetzt endlich zu seiner TV-Premiere. Zu Recht genießt der augenzwinkernd und mit Witz und Raffinesse inszenierte Horrorfilm unter Genre-Fans einen gewissen Kultstatus. Dabei vernebelt die Low-Budget-Produktion dank zahlreicher Referenzen an Filme von „Alien“ über „Tanz der Teufel“ bis „Zulu“ ihre im Grunde genommen hauchdünne Handlung. Deutschland musste an jenem Fußballabend mit 1:5 übrigens eine krachende Niederlage einstecken.

Wertung: 4 von 6 Sternen.

„Dog Soldiers“. Tele 5, Mittwoch, 31. Juli, 22.00 Uhr.