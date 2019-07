Osnabrück. Die französische Dokumentation zeichnet überaus sehenswert die wechselvolle Geschichte der Plattenfirma aus Memphis nach.

Es bleibt dabei: Die Musikdokumentationen, die Arte Freitagabends in sein Programm aufnimmt, überzeugen fast ausnahmslos mit hohem Niveau. Dies gilt auch für die französische Produktion von Stéphane Carrel und Lionel Baillon über die Geschichte des Labels „Stax Records“. Informativ, detailreich und unterhaltsam zeichnen die Autoren den bewegten Werdegang der amerikanischen Plattenfirma aus Memphis nach. Dabei bebildern sie ihren Film mit vielen Fotos und noch mehr Filmaufnahmen von Studiosessions, Fernseh- oder Liveauftritten der Stax-Stars.



Doch diese Dokumentation geht über einen reinen Musikfilm hinaus. Denn die Geschichte von Stax Records ist eng mit der Rassentrennung und der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den 1960er und 70er Jahren verbunden. Insofern bietet der Film nicht nur musikalische Leckerbissen von Künstlern wie Otis Redding, Sam & Dave oder Isaac Hayes, sondern ist auch eine lehrreiche Geschichtsstunde über ein schmerzhaftes Kapitel in den USA.

Faszinierend an Stax Records ist, dass das Label bis zu seinem Konkurs im Jahr 1975 immer seiner Linie treu blieb. Alle im Film interviewten Zeitzeugen schwärmen von der Atmosphäre im Stax Studio, das in einem ehemaligen Kino untergebracht war. Ein toller Film mit mitreißender Musik, bei dem die Füße im Fernsehsessel kaum still stehen dürften.

Stax Records - Wo der Soul zu Hause ist

Freitag, 26. Juli 2019, 22:45 Uhr, Arte

Sechs von sechs Sternen