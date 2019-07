Osnabrück. Im spannenden Thriller „Black Butterfly: Der Mörder in mir“ wird Antonio Banderas als Schriftsteller von einem Psychopathen drangsaliert. Der Film aus dem Jahr 2017 läuft am Dienstag, 30. Juli, ab 20.15 Uhr erstmals im deutschen Free-TV bei Tele5

In Spanien war Paul Lopez (Antonio Banderas) einst ein gefeierter Schriftsteller. Dann ist er dem Ruf Hollywoods gefolgt und hat sich hinters Licht führen lassen. Jetzt sitzt er einsam, betrunken und mit einer Schreibblockade in einer heruntergekommenen Holzhütte und bekommt keinen vernünftigen Satz mehr aufs Papier.

Nachdem ihm bei einem Streit mit einem Trucker der Ex-Häftling Jack (Jonathan Rhys Meyers) zu Hilfe kommt, nimmt Paul ihn aus Dankbarkeit mit in seine Hütte. Keine gute Idee. Jack entwickelt schon bald psychopathische Züge und drängt Paul mit psychischer und physischer Gewalt dazu, „unsere Geschichte“ aufzuschreiben.

Wenn das mal kein Zufall ist: Gerade ist Pedro Almodóvars neuer Film „Leid und Herrlichkeit“ mit Banderas in der Hauptrolle in den Kinos angelaufen, da strahlt Tele 5 die kaum bekannte Produktion „Black Butterfly: Der Mörder in mir“ als deutsche Erstausstrahlung aus.

Der durchaus spannende Thriller von Brian Goodman (Regie) nach dem Drehbuch von Justin Stanley und Marc Frydman als Remake eines französischen Fernsehfilms überrascht mit einer unvorhersehbaren Wendung, die dem zunächst etwas behäbigen Kammerspiel richtig Pfeffer gibt. Schade nur, dass eine völlig unnötige Schlusspointe vieles kaputt macht.

Wertung: 4 von 6 Sternen.

Black Butterfly: Der Mörder in mir. Tele 5, Dienstag, 30. Juli, 20.15 Uhr.