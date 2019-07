Osnabrück. Die französische Dokumentation sucht nach den Ursachen für das Verschwinden der Haie aus dem Mittelmeer.

Wer in Frankreich, Italien, Griechenland oder Tunesien seinen Strandurlaub genießt, wird kaum daran denken, dass sich im blauen Mittelmeer auch Haie tummeln. Im Gegensatz zu vor hundert Jahren sind sie heute allerdings rar. Der französische Meeresforscher François Sarano, der früher schon mit dem berühmten Jacques Cousteau arbeitete, geht in seiner gemeinsam mit Stéphane Granzotto gedrehten Dokumentation an den Küsten des Mittelmeers auf Spurensuche.



Dabei wird schnell klar, warum es hier nur wenig Haie gibt. Das Futterangebot für die Räuber ist überschaubar. Schuld ist die Überfischung durch den Menschen, der den Tieren die Nahrung nimmt. Nur durch die Einführung großer Schutzgebiete wäre es möglich, dass auch die vom Aussterben bedrohten Haiarten wieder anwachsen. Wenn der Mensch der Natur genügend Erholungszeit lässt, kann das ökologische Gleichgewicht bestehen. Kein überraschende oder neue, aber immer wieder wichtige Erkenntnis.

Sehenswert wird der Film durch seine Unterwasserbilder. Wenn Sarano im Pazifik bei Guadeloupe sich inmitten eines Fischschwarms befindet oder ganz nah bei einem weißen Hai schwimmt, offenbart sich die ganze Schönheit des Meeres. Nebenbei erfährt der Zuschauer auch, dass der mit einem so schlechten Ruf behaftete Meeresgigant Angst vor Luftblasen hat, weswegen Sarano ein Kreislaufatemgerät nutzt.

Die Jäger des Mittelmeeres: Haie vom Aussterben bedroht

Montag, 22. Juli 2019, 20:15 Uhr, 3Sat

Vier von sechs Sternen