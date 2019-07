Hollywood. An Weihnachten lässt Universal Pictures die Katzen los: Doch der Trailer zur Musical-Adaption von "Cats" vermittelt Albtraum-Potenzial. Wie schlimm ist der Film?

Man nehme eines der erfolgreichsten Musicals der Welt, besetze die Rollen mit Publikumslieblingen und lässt das Ganze von einem Regisseur inszenieren, der schon einmal erfolgreich ein Musical verfilmte – was soll da schiefgehen? Es klingt nach den Zutaten für einen Hollywood-Kassenschlager. Doch die Reaktionen auf den ersten Trailer fallen vernichtend aus. Dabei ist noch nicht abzusehen, ob das teure CGI-Experiment wirklich floppt, oder gar zu Trash-Gold wird.

Am Donnerstag veröffentlichte das Filmstudio Universal Pictures den ersten "Cats"-Trailer. Darin schleichen, tanzen und singen merkwürdig menschliche Katzen in der Küche, in schmuddeligen Gassen oder auf dem Friedhof.

Bei Facebook kommentierten noch die meisten den Trailer wohlwollend. "Katzen und Musicals, genau das richtige für uns", schreibt eine Nutzerin.

Auf Youtube und Twitter sind die Nutzer gnadenloser: "Der Cats-Trailer hat die nächsten vier Generationen meiner Blutlinie verflucht", heißt es dort.

Wie soll man bitteschön arbeiten, wenn das einzige, an das man denken kann, die mutierten menschlichen Katzen-Monster sind! @TechnicallyRon auf Twitter

"Hollywood, nur weil du es kannst, solltest du es noch längst nicht tun", wettert ein Nutzer. Ein anderer: "Katzenvideos und das Internet sind damit offiziell geschieden."



Was macht den Trailer so unangenehm?

Weder Mensch noch Tier: Die Figuren sind merkwürdige Katzenhybride mit menschlicher Gestalt und Gesicht sowie einem Schwanz und mit Pelz überzogenem Körper. Sie bewegen sich meistens auf zwei Beinen, dann aber mit der Geschmeidigkeit eines Stubentigers – oder eben einer Ballerina:

Seltsam sexualisierte Körper: Im Making-of von "Cats" beschreibt der Regisseur die neuartige "Digital-Fell-Technologie" als bahnbrechend. Dass sich unter dem CGI-Fell ein Mensch verbirgt, wird bei den Einstellungen auf die weiblichen Figuren besonders deutlich: Sie haben eine menschlichen Busen. Verstörend:



Pelzige Katzen die Pelzmäntel tragen: Die Logik der Hybride geht bei der Garderobe weiter. Die felligen Katzenmenschen tragen fellige Jacken, vermutlich aus dem Fell von anderen Katzenmenschen. Eine Horrorvorstellung:

Krasse Größenunterschiede: Während die Katzen in manchen Einstellungen so groß wie eine Mülltonne sind – somit größer als echte Katzen, sind sie in anderen Szenen sogar kleiner als gewöhnliches Besteck. Das geht so nicht:



"Cats" ist mit Stars bepackt

Mit Sängerin und Oscar-Preisträgerin Jennifer Hudson ist eine der zentralen Rollen stimmgewaltig besetzt. Die zurzeit bestbezahlte Popsängerin Taylor Swift übernimmt eine kleinere Rolle, ebenso wie R&B-Sänger Jason Derulo – beide im Schauspielfach noch unerfahren. Neben ihnen treten zwei britische Schauspielikonen auf: Dame Judi Dench als Matriarchin und "Gandalf"-Schauspieler Sir Ian McKellen als Ex-Bühnenschauspieler.

Die australische Komödienexpertin Rebel Wilson tritt in ihrer Paraderolle als trottelig-selbstbewusste Spaßkanone auf. Und während "Late-Late-Show"-Moderator James Corden ebenfalls für Gags engagiert wurde, stiert der seit Jahren als nächster James Bond gehandelte Idris Elba mit hellblau animierten Augen in einer Szene bedrohlich vom Hausdach herunter.

Jennifer Hudson spielt "Grizabella", frühere "Glamour Cat"



Judi Dench spielt "Old Deuteronomy"



Idris Elba spielt "Macavity The Mystery Cat"



Ian McKellen spielt "Gus the Theatre Cat"



Taylor Swift spielt "Bombalurina"



Jason Derulo spielt "Rum Tum Tugger"



James Corden spielt "Bustopher Mürr"



Rebel Wilson spielt "Jennyanydots"



Hip-Hop-Tänzer und Tänzer vom Londoner Royal Ballet ergänzen den Cast. So spielt die Primaballerina Francesca Hayward die Hauptrolle "Victoria".

Das Original feierte weltweit Erfolge

Regie bei der britisch-amerikanischen Produktion führt der Brite Tom Hooper ("The King's Speech"). Mit der der Musical-Adaption "Les Misérables" heimste er 2013 den Golden Globe für den besten Film ein. Das Drehbuch für "Cats" schrieb er mit seinem Landsmann Lee Hall ("Billy Elliot – I Will Dance").

"Cats" basiert auf dem gleichnamigen Musical von Andrew Lloyd Webber, das 1981 uraufgeführt wurde. Das Stück um eine Gruppe Müllplatz-Katzen hielt sich sagenhafte 18 Jahre am New Yorker Broadway, der berühmtesten Musical-Meile der Welt. In Deutschland ist es – nach "Starlight-Express" – das zweiterfolgreichste Musical überhaupt.

Ab Weihnachten bei uns im Kino

"Cats" erscheint am 20. Dezember in den USA und Großbritannien und soll am 25. Dezember in die deutschen Kinos kommen.

