Osnabrück. Bekommt die beliebte Netflixserie „Stranger Things“ eine vierte Staffel? Die Autoren wünschen sich das schon lange, doch der Streamingdienst hält sich bislang bedeckt. Eine Ankündigung gibt den Fans nun Hoffnung.

Geht es nach den Machern der Serie „Stranger Things“, würde es auf jeden Fall noch eine vierte Staffel geben: Die Duffer-Brüder, die hinter der Mysteryserie stecken, können sich sogar eine fünfte Staffel vorstellen. Das haben sie bereits nach Drehschluss von Staffel 3 verraten. Doch der Streamingdienst Netflix, auf dem „Stranger Things“ zu sehen ist, hält sich bislang bedeckt. Staffel 3 ist seit dem 4. Juli 2019 auf Netflix verfügbar und auch, wenn sie keinen richtig fiesen Cliffhanger am Ende aufweist, wollen die Fans Nachschub.

„Stranger Things“ Staffel 4: Produktion angeblich in Planung

Nun gibt es eine Nachricht, die hoffen lässt: Auf der Webseite productionweekly.com wurde am 17. Juli bekannt gegeben, dass die vierte Staffel von Stranger Things produziert werden soll. In der aktuellen Liste steht, welche Serien und Filme in der nächsten Zeit geplant sind.

Die Webseite veröffentlicht laut eigener Aussage schnellstmöglich umfangreiche und aktuelle Daten aus der Filmindustrie. Eine Bestätigung von Netflix steht derzeit aber noch aus. Dennoch kann die Ankündigung durchaus als wahrheitsgemäß angesehen werden, da auch bereits bestätigte Filme wie „Thor 4“ und „Indiana Jones 5“ oder Serienfortsetzungen wie „Euphoria Staffel 2“ oder das noch unbetitelte Spin-off von „The Walking Dead“ in der aktuellen Liste auftauchen.

„Stranger Things“: Neuer Rekord

Netflix veröffentlicht zwar so gut wie keine Quoten, nur, wenn sie außergewöhnlich gut sind. Aber auch dann ist es für Experten schwer nachzuvollziehen, ob die Zahlen stimmen. Die Quoten werden nicht von einer offiziellen und unabhängigen Institution erhoben. Doch vor ein paar Tagen hat der Streamingdienst über Twitter bekanntgegeben, dass „Stranger Things“ einen neuen Rekord aufgestellt hat: 40,7 Millionen Accounts sollen Staffel 3 weltweit abgerufen haben. Davon sollen 18,2 Millionen die dritte Staffel bereits zu Ende gesehen haben.





Zurzeit hat Netflix mit schwächelnden Nutzerzahlen zu kämpfen.Vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, um alte und neue Kunden mit einer vierten Staffel an sich zu binden. Aufgrund der großen Fangemeinde für „Stranger Things“ könnte man davon ausgehen, dass Netflix sein Zugpferd "Stranger Things" so lange behalten möchte, wie es Sinn ergibt. Laut Matt und Ross Duffer können sich die Macher eine vierte Staffel vorstellen, vielleicht sogar eine fünfte.

Achtung, im Text folgen Spoiler zu „Stranger Things“ Staffel 3!

Wie könnte es in „Stranger Things“ Staffel 4 weitergehen? Viele Fans glauben nicht, dass Chief Hopper (David Harbour) wirklich tot ist. Wurde er von den Russen gefangengenommen? Was passiert mit dem Demogorgon, ist er nun endlich besiegt? Laut den Duffer-Brüdern könnte Staffel 4 auch außerhalb des Städtchen Hawkins spielen, erklärten sie in einem Interview mit dem US-Magazin Entertainment Weekly. In Staffel 3 stand vor allem das Einkaufszentrum Starcourt im Zentrum der Ereignisse, doch da Elfie (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp), Jonathan (Charlie Heaton) und Joyce Byers (Winona Ryder) am Ende der dritten Staffel aus Hawkins weggezogen sind, ist es durchaus realistisch, sie auch außerhalb ihres neuen Zuhauses zu zeigen.