Osnabrück. In seiner äußerst sehenswerten Dokumentation „Volksparteien a.D.? - Zeitenwende in Deutschland“ zum Niedergang der einst großen Volksparteien vermittelt Frank Diederichs tiefe Einblicke in die parteipolitische Entwicklung der Bundesrepublik.

Was ist nur los mit unseren Volksparteien? Schaut man sich aktuelle Umfrageergebnisse der sogenannten Sonntagsfrage an, dann ergibt sich ein verheerendes Bild für SPD und CDU/CSU. Laut einer INSA-Umfrage vom 15. Juli käme die Union nur noch auf lausige 26 Prozent der Stimmen, während die SPD mit katastrophalen 14 Prozent bereits am Boden liegt. Da fragt man sich auch als Nichtwähler dieser Parteien, wie es soweit kommen konnte.

In seiner umfassenden Dokumentation „Volksparteien a.D.? - Zeitenwende in Deutschland“ geht Frank Diederichs sehr ausführlich auf den derzeitigen Zustand unserer Parteienlandschaft ein. Er tut dies nicht auf spekulative Art und Weise, sondern vermittelt tiefe historische sowie gesamtgesellschaftliche Einblicke in die parteipolitische Entwicklung der Bundesrepublik. Blicke über den Tellerrand hinaus schärfen dabei auch das Verständnis für unterschiedliche Wahlsysteme. Segmentierung und Zerbröckelung sozialer Milieus werden zwar als mögliche Gründe für die Krise der Volksparteien genannt. Aber eine klare Antwort auf die Frage nach dem Wieso zu deren Niedergang können auch die zahlreichen Zitatgeber von Norbert Blüm über Kevin Kühnert bis Diana Kinnert in dieser äußerst sehenswerten Dokumentation nicht geben.

Wertung: 6 von 6 Sternen.

„Volksparteien a.D.? - Zeitenwende in Deutschland“. ZDFinfo, Donnerstag, 18. Juli, 20.15 Uhr.