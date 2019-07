Berlin. Bachelorette 2019: 20 Männer werben um Gerda, auch Harald Kremer. Im Fragebogen erklärt er seine Tattoos. Eins bereut er.

20 Männer umwerben ab dem 17. Juli 2019 die Bachelorette Gerda Lewis. Wie romantisch sind sie wirklich? Mögen Sie Tinder-Dates? Und wie wirkt sich Batida de Coco auf ihren männlichen Charme aus? In unserem Bachelorette-Fragebogen geben sie die wirklich wichtigen Dinge preis. Hier antwortet Harald Kremer (35) aus Euskirchen:

Was macht ein Mann wie Sie bei der „Bachelorette“?

Die große Liebe suchen. Bisher habe ich die Frau fürs Leben noch nicht gefunden und nehme nun diese Chance wahr.

Warum RTL und nicht Tinder?

Solche Dating-Portale finde ich oberflächlich und unpersönlich. Hat eher einen Katalog-Touch. Nichts für mich.

Warum „Die Bachelorette“ und nicht „Love Island“?

Anzeige Anzeige

Ehrlich gesagt kenne ich Love Island nicht.

Wer wollte Ihnen mit welchem Argument die Teilnahme an der Kuppelshow ausreden?

Niemand, da nur eine begrenzte Anzahl eingeweiht war. Sie haben mir viel Erfolg bei diesem Abenteuer gewünscht.

Waren Sie vorher schon einmal im Fernsehen?

Nein.

Was macht Sie zum Hingucker einer Reality-Show?

Das dürfte beim Verfolgen der Sendung klar werden.

Mit welchem Blick erobern Sie die Frauen? (Bitte in Form eines Selfies antworten.)





Mit der Bachelorette flirten, heißt Batida trinken. Welche guten oder schlechten Seiten bringt Alkohol in Ihnen zum Vorschein?

Ich glaube, dass Alkohol mich nicht anders macht. Vielleicht noch witziger, als ich ohnehin schon bin.

Welche Tattoos haben Sie? Und was hat es mit den Motiven auf sich?

Ich habe drei Tattoos:

ein Tribal – Jugendsünde,

einen Skorpion in der Leiste – Sternzeichen,

ein chinesisches Zeichen am Knöchel – steht für Familie.

Falls Gerda Lewis Sie zum Homedate einlädt, muss auch Ihre Familie vor die Kamera. Wie haben Ihre Eltern reagiert, als sie davon erfahren haben?

Meine Eltern sind grundsätzlich ganz entspannt und würden auch diesen Spaß mitmachen.

Was war das Romantischste, das Sie jemals gemacht haben?

– Romantischste???

Was macht Sie zu einem guten Liebhaber?

Ich trage meine Partnerin auf Händen und ich überzeuge durch emotionale Intelligenz.

Was ist Ihre männlichste Eigenschaft?

Gentleman sein.

Und was Ihre weiblichste?

Körper- und Haarpflege.

Der „Bachelor“-Welt verdanken wir Stars wie Paul Janke, Angelina Heger und Evelyn Burdecki. Wen sehen Sie als Vorbild, wen als abschreckendes Beispiel? (Bitte kurz begründen.)

15. Kein Kommentar, da ich diese Personen nicht persönlich kenne und mir daher kein Urteil erlauben kann. Zudem verfolge ich die Werdegänge nicht.

Wie viele Instagram-Follower haben Sie jetzt? Und wie viele, tippen Sie, werden es am Ende der „Bachelorette“-Staffel sein?

Aktuell habe ich 430 Follower und bin gespannt, was da noch kommt. Eine Einschätzung kann ich nicht vornehmen, da ich ein Social-Media-Neuling bin





So beschreibt RTL den Bachelorette-Kandidaten Harald Kremer

Harald beschreibt sich selbst als smarten, ehrlichen und zuvorkommenden Mann, mit dem es nie langweilig wird: Ein lebenslustiger Typ zum Pferde Stehlen und schon auf den ersten Blick alles andere als ein typischer Finanzdienstleister. Der 35-jährige knüpft schnell neue Kontakte, geht gern aus und trifft sich mit Freunden zum Essen. Ein typischer Fitnessstudio-Gänger ist der Nordrhein-Westfale nicht, man trifft ihn in seiner Freizeit aber gerne auch bei einem Langstreckenlauf im Wald.

In der Liebe sind seine Eltern ein großes Vorbild für ihn, denn die sind seit rund 50 Jahren glücklich verheiratet. Harald, der älteste Kerl in der Männervilla, ist seit gut einem Jahr Single und sagt: "Ich möchte endlich mal eine tolle Frau kennenlernen, die an meiner Seite ist. Die ehrlich ist und genau so liebt wie ich: bedingungslos und zuverlässig." Für seine Mrs. Right würde Harald sogar sein Leben in Euskirchen aufgeben – wie gut, dass unsere Bachelorette direkt nebenan in Köln wohnt!?

Mehr zum Thema

Hier geht's zu Harald Kremers Instagram-Account.